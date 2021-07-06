好市多限購 婆婆想買2組「託人幫結帳」她驚：差點被當小偷

不少民眾會到美式賣場Costco好市多採購大份量的食材和物資，不過受疫情影響，需求大增，好市多針對美國牛肉全系列、鮮奶祭出限購政策，一人只能購買一個。有民眾想買兩份，因此請託別的顧客幫忙結帳，離場時卻被當成小偷，引發網友討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，一位阿姨想多買限購一組的鮮奶，請他幫忙再結帳一組，並會先給他現金，原PO聽到後愣住，但仍答應了，「有一瞬間我應該有看到結帳小姐皺了一下眉頭，我相信她應該不是對我」。

原PO事後詢問網友，「我做的到底對不對，雖然讓人方便不是什麼壞事，但這會不會導致助長這樣的風氣？」

原PO分享在好市多被要求幫結帳。圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文引起另一位網友分享，表示婆婆做了類似的事情，結果離場時服務人員說她的帳單與品項不一樣，差點被當作小偷，「搞得自己留在現場等調監視器，確認是請後面的人幫忙結帳才順利離開…建議不要隨便請別人結帳，反而讓自己困擾！」

網友分享婆婆的經驗。圖／取自「Costco好市多 商品經驗老實說」

其他網友則紛紛留言回應「請別人結帳過也是被擋下來...跟你婆婆一樣，解釋一番後才放行，真的很尷尬」、「只要幫忙結帳的話，要記得另外結帳，給他們對帳單，這樣才不會有疑慮」、「我也有幫別人結帳刷過限量雞腿，他們才發現會員卡過期，又不想白跑一趟，我就幫他們結帳，並且刷一張帳單給他們，好讓出去時他們可以被檢查」、「有次去買雞蛋，沒注意到限購一盒就拿了兩盒，結帳時進退兩難，後面大哥立馬霸氣地幫我結了，超感動」。

不過，對於代買限購商品一事，也引發網友熱烈討論，有人認為「沒需要就不必買，雖是分開結帳但是還是變成一人買兩組的情況，限購就沒意義」；也有人認為「阿姨可能真的需要兩份」、「有些是大家庭，像牛奶只能限量一組就不夠喝」、「會員卡是你的，你想幫就幫，不想幫就不幫」。