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無印良品「中空湯匙」有啥用？6千人想破頭正解出爐
日系生活品牌無印良品販售的商品百百種，包括餐具、化妝品、家用品等都有販賣，有大陸網友發現在餐具品項中，有一種「中空湯匙」非常奇特，讓他不解這種湯匙到底有什麼用途，該篇文意外引來6000餘人討論，還出現各種奇怪的答案。
根據《新浪新聞》報導，有大陸網友在社群平台《小紅書》發文指出，「我懵了啊，無印良品這湯匙的作用是啥？在線等」，他也附上一張無印良品的湯匙照片，該款湯匙中間留有一個大洞，無法正常使用進食。
該篇貼文意外引來6000餘人討論，網友紛紛留言「做丸子跟包餃子用的吧」、「還可以取蛋黃」、「吃湯圓用最好」、「我覺得是煮義大利麵用」、「蛋清蛋黃分離吧」、「吃餛飩用」。甚至還有人笑稱是「刮黑頭的」、「擠痘痘」、「擠痔瘡時可以試一下」。
實際查詢無印良品官網，該款湯匙名為「分菜杓」，功能是在分菜時將湯汁瀝掉，或是可用於分配沙拉時與一般湯匙一起使用，台灣售價單支199元。
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