無印良品「中空湯匙」有啥用？6千人想破頭正解出爐

對於廚房新手或是不常下廚的人來說，煎魚是中高難度的料理。原因在於魚皮容易黏鍋噴油，而魚肉又較軟嫩，一不小心便容易毀了料理的賣相。近日一名網友便發文分享煎虱目魚的獨門秘訣，用兩招將魚皮煎得「金黃酥脆」，貼文一出引起網友熱議。

2021-07-04 11:41