愛妻想在客廳烤肉 他手作改裝「居家燒烤店」網狂讚用心

疫情期間為避免病毒擴散，餐廳皆禁止內用，許多民眾想念還能在燒烤店、吃到飽、火鍋店等餐廳用餐的時光。近日一名女網友發文分享自己最近一直想嘗試在客廳烤肉，沒想到老公真的買了一堆器材回來裝修成「居家燒烤店」，貼文一出引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，她在文中說明自己看了韓國流行的吃播影片後，一直想嘗試在「客廳烤肉」，便跟老公說了她的想法，「老公拚命阻止我很久了，說會有油煙。」沒想到原PO昨（3日）一早就看到老公買了一堆工具，準備將客廳改造成「居家燒烤店」，讓原PO驚喜直呼「我的全能老公已上線」。

原PO老公在烤盤上方架設油煙處理設備，避免烤肉油煙彌漫整個客廳。圖／取自 爆怨2公社

照片中可見，除了必備的烤盤以外，原PO老公還在烤盤上方架設油煙處理設備，抽風管線更從客廳一路延伸至廚房，連接到抽油煙機上，看起來相當專業。但因為工程浩大，讓原PO等了一整天都還無法實現在客廳烤肉的願望，「我只不過想吃個烤肉而已這麼難，搞一整天我都還沒吃到肉肉。」文末原PO也幽默表示「只好說服自己偽燒烤店營業中」。

抽風管線更從客廳一路延伸至廚房，連接到抽油煙機上，看起來相當專業。圖／取自 爆怨2公社

貼文一出引起熱議，網友狂讚原PO老公是「愛老婆的好男人」，也有許多網友的幽默回應，「老公一定很愛妳，下次試試跟他說妳想在客廳游泳」、「下次試試跟他說妳想在客廳看炸寒單」、「兒子表示：我以後該結婚嗎？」。

部分網友則表示其實有其他選擇，不需要大工程也可以居家烤肉，「其實買一台自動抽油煙功能的烤盤，或是移動型抽油煙機就好了。但是用心的老公，無價」、「也太強了吧！我直接買一部會自轉公轉的邊緣人無煙燒烤機」、「其實⋯有桌上型的抽油煙機的說」。