聽新聞
test
0:00 / 0:00
能快速吃又有飽足感的食物？網狂推這項「台灣傳統美食」
國內疫情仍十分嚴峻，三級防疫警戒也延長至7月12日，為減少出門的次數，不少人會選擇在外送平台上訂購餐食，使許多外送員都相當忙碌，對此，就有名網友發文詢問，很多外送員在外幾乎沒有固定時間、地點能用餐，便也好奇有沒有能方便進食，且又能有飽足感的食物。
原PO在PTT的女孩版上以「有快速吃飽的食物嗎」為題發文舉例，像是外送員都在外工作、沒時間吃飯，便想藉此詢問「有沒有那種等紅燈時可以吃的，可快速吃完，有飽足感，不會餓的」。
此文一出，就有不少人分享自己認為能快速補充體力的食物「茶葉蛋，但現在超商都停賣了」、「茶葉蛋超商開始賣了，只是要店員幫忙夾」、「喝乳清，能量果凍」、「營養補給品」、「代餐都會飽」、「能量棒阿！病人喝的營養品」、「燕麥棒」。
而也有不少留言指出，這項台灣傳統的美食，也非常適合「飯糰，只是要花好幾個紅燈時間」、「漢堡還是飯糰吧」、「早餐店飯糰」、「飯糰吧」。另外，也有網友貼心建議，就算是要在外面跑外送，也是要有固定的用餐時間，對身體比較好「還是讓自己空個吃飯時間，休息一下吧」、「自己把作息調整，吃飯時間跟熱點錯開吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言