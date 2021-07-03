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能快速吃又有飽足感的食物？網狂推這項「台灣傳統美食」

聯合新聞網 / 綜合報導
全台防疫警戒三級期間，美食外送平台訂單大增。 圖／本報資料照片
全台防疫警戒三級期間，美食外送平台訂單大增。 圖／本報資料照片

國內疫情仍十分嚴峻，三級防疫警戒也延長至7月12日，為減少出門的次數，不少人會選擇在外送平台上訂購餐食，使許多外送員都相當忙碌，對此，就有名網友發文詢問，很多外送員在外幾乎沒有固定時間、地點能用餐，便也好奇有沒有能方便進食，且又能有飽足感的食物。

原PO在PTT的女孩版上以「有快速吃飽的食物嗎」為題發文舉例，像是外送員都在外工作、沒時間吃飯，便想藉此詢問「有沒有那種等紅燈時可以吃的，可快速吃完，有飽足感，不會餓的」。

此文一出，就有不少人分享自己認為能快速補充體力的食物「茶葉蛋，但現在超商都停賣了」、「茶葉蛋超商開始賣了，只是要店員幫忙夾」、「喝乳清，能量果凍」、「營養補給品」、「代餐都會飽」、「能量棒阿！病人喝的營養品」、「燕麥棒」。

而也有不少留言指出，這項台灣傳統的美食，也非常適合「飯糰，只是要花好幾個紅燈時間」、「漢堡還是飯糰吧」、「早餐店飯糰」、「飯糰吧」。另外，也有網友貼心建議，就算是要在外面跑外送，也是要有固定的用餐時間，對身體比較好「還是讓自己空個吃飯時間，休息一下吧」、「自己把作息調整，吃飯時間跟熱點錯開吧」。

外送員 疫情 PTT

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