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詐騙集團裝陸軍醫師要投資 他一招嚇退網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO家人突然遇上詐騙集團行騙，立刻表態，自己是做回收的，嚇退對方。圖片來源／ingimage
原PO家人突然遇上詐騙集團行騙，立刻表態，自己是做回收的，嚇退對方。圖片來源／ingimage

詐騙集團行騙已屢見不鮮，其中以投資、感情欺騙等最為常見。有女網友近期分享，家人遇到詐騙集團的案例，一位號稱在敘利亞工作的美國陸軍醫師突然搭訕，並稱任務結束後要在台灣搭建一個大醫院，要求原PO家人加line，為他工作，不過原PO家人秒回貼上自己工作的照片，嚇退對方，貼文一出後，網友紛紛笑翻。

原PO在「爆料公社公開版」貼出家人與詐騙集團對話的過程，只見詐騙集團假裝是一位劉姓男子，聲稱自己是名美國陸軍外派在敘利亞的外科醫師，並屢屢貼出自己穿著手術服、休閒旅遊的照片，劉男向原PO家人說，他是台灣人，現在已經完成任務，準備返台，並要在台灣建立一所大醫院。

原PO家人突然遇上詐騙集團行騙，立刻表態，自己是做回收的，嚇退對方。圖擷自爆料公社公開版
原PO家人突然遇上詐騙集團行騙，立刻表態，自己是做回收的，嚇退對方。圖擷自爆料公社公開版

當劉男詢問是否有護理技能時，原PO家人立刻回答「沒有，我有回收技能」，但劉男仍不放棄，要求對方加line，原PO家人仍不為所動，繼續回答「我沒有line，平常回收用不到手機」，並使出大絕招貼出一張扛著兩大袋回收物的工作照，並稱自己跟地下錢莊借錢很急需用錢。

最後，劉男見原PO家人遲遲不加line，只好敗興而歸；原PO表示，「疫情時期還是有人硬要詐騙台灣單純的女孩們，此刻防疫居家很煩悶放上來讓大家解悶」，網友見狀也紛紛留言，「真的好好笑喔，尤其是你工作的照片真漂亮，都發光了」、「看到回收我笑了」、「妳應該po蔡英文的照片，並說妳是台灣的總統」、「撿回收的照片真的笑死我了」、「邊看邊笑，竟然全看完」、「害我突然好想跟這些詐騙聊天喔」。

詐騙集團 敘利亞 陸軍 醫師

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