「香菜皮蛋豬血糕披薩」紅到國外！引6千網友圍觀…義大利人說話了

知名連鎖比薩店必勝客近期推出的「香菜皮蛋豬血糕比薩」引起網路話題，由於口味太具衝擊性，許多網友戲稱「如果義大利攻打台灣，我完全不意外」。如今，這款披薩真的紅到國外了，有國外粉專搭上這波討論熱潮，也報導這款披薩，立刻吸引許多國外網友關注，甚至釣出義大利人留言。

近年必勝客不斷正面挑戰民眾的味蕾，研發出不同口味的特色披薩，6月底推出的「香菜皮蛋豬血糕比薩」再度引爆網路話題，業者透露，這款披薩選用雲林小農契種的香菜，搭配滷香豬血糕、爽口皮蛋以及雲林花生粉，希望達到「鹹甜交錯」的多層次滋味。

網友對新口味看法兩極。左圖翻攝自臉書、右圖為必勝客提供

不過，許多網友看法兩極，有人認為「分開吃我都可以接受，丟到披薩上是怎樣」、「豬血糕香菜花生粉很合理，但為什麼要加皮蛋」，也有人買來嘗鮮後認為「我覺得滿好吃的，如果是厚片就不好吃了」、「加點甜辣醬或辣醬，其實還不錯啦」。但對於必勝客再度「惡搞」義大利傳統美食，有一派網友笑稱「義大利遲早出兵攻打臺灣」、「這是嚴重的外交事件，要撤僑了」。

擁有4千萬按讚數的國外粉專「9GAG」也注意到香菜皮蛋豬血糕披薩，粉專在文中介紹，這是一款香菜、皮蛋和豬血糕的「混亂披薩」，雖然是結合台灣街頭美食，但許多人仍認為口味「太有衝擊性」。

國外粉專「9GAG」認為這款口味很混亂，雖然結合台灣街頭美食，但許多人仍感到很衝擊。圖翻攝自「9GAG」網站

後來這篇文章分享到粉絲專頁上，吸引六千網友按讚、千名網友猛刷留言，「看到這款披薩後，刷新我對披薩的認知」、「有了這個，外星人不想和我們接觸也就不奇怪了」、「為什麼要這樣惡搞，難道加了鳳梨還不夠嗎？」、 「這是一款具台灣風味的披薩，喜不喜歡是個人選擇吧」。也有台灣網友留言，「我是台灣人，真的對不起義大利人」、「對不起義大利，但你不能阻止我們，接下來我們要在上面灑臭豆腐…」。

在貼文留言區中，也釣出一名義大利網友留言，「我是義大利人！如果吃起來還可以的話，我是同意的，你們也要記得，在500年前，人們對於番茄放在披薩上面也覺得是很新鮮的事」。