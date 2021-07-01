快訊

慈濟也可買BNT疫苗了！政院：循台積電、永齡模式成立專案

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽第3度闖進總冠軍賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦子退冰頭黑掉她嚇喊「不敢吃」 專家還原真相：常被曲解

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露，自己將蝦子退冰後，卻發現蝦頭部分整個泛黑，讓她相當錯愕。 圖擷自YouTube
一名網友透露，自己將蝦子退冰後，卻發現蝦頭部分整個泛黑，讓她相當錯愕。 圖擷自YouTube

蝦子是各國料理中都相當常見的食材之一，除了製成主食之外，還能當作調味、做成零食等，烹調方式多元。不過，近日有網友就表示，自己將冷凍的蝦子退冰後，卻發現蝦頭的部分整塊變成黑色，雖然聞起來並沒有食物壞掉的臭酸味，但外觀卻讓人看了不敢吃，讓她嚇得直呼「這蝦怎麼了？」

原PO在臉書社團「廚藝公社」發文表示，自己為了準備料理，提前將放在冷凍庫的蝦子拿出來退冰，沒想到放置一段時間後，卻發現解凍的蝦子頭部明顯轉為呈現黑色，雖然並無散發臭味，但與原先的樣貌已經相去甚遠，讓她急忙上網詢問「怎麼會這樣？」

照片曝光後，有人笑回「忘記擦防曬，曬黑」、「黑頭粉刺都跑出來了」、「失溫了」；不少人也建議「剝蝦仁，頭丟掉」、「煮好後不要吃頭」、「不新鮮了」、「顏色不代表好壞，用聞的比較快」、「蝦子已經不鮮」等。

許多網友則指出「退冰兩次了，或是退冰太多天了」、「蝦子是不能退冰的，要用水直接沖，或是含冰下去一起煮」、「冷凍蝦只能流水退，不能自然退冰」、「蝦在烹飪前放水龍頭下沖開就行了，有經過退冰的蝦都會黑頭」、「蝦子退冰、直接沖水退、冷常退冰就會變這樣」等，說明「黑頭」的原因。

專家：正常現象，但台灣觀念不普及

根據行政院農委會水產試驗所官網公布的資訊，蝦頭變黑屬於正常現象，仍可照常食用，與其新鮮度無關，但建議民眾，若將新鮮蝦子存放於冷凍狀態，應盡量防止溫度變動太大，並儘速在短時間內食用完畢。

至於蝦頭之所以會黑掉，水產試驗所也說明，蝦子離開水死亡後，體內會代謝產生黑色素，在頭尾及足部形成黑色斑點，屬於自然現象，只是這份觀念在台灣並不普及，甚至被曲解為不新鮮，導致有不肖商家為顧及賣相，加入俗稱「冰西」的硼砂或漂白劑，來防止蝦子變黑，人體吸收後，反而可能危害身體健康。

農委會 海鮮

延伸閱讀

炸雞哪部位最好吃？全場激推「這處」 一次享三種滿足

生鮮外送到府！他接單一看「商品內容」秒棄單：別折磨外送員

芒果這樣切！她曝「滾動式刀法」秒去皮 8千人狂讚：得學起來

鄰居送2條魚…女上網求煮法 內行人一看直勸：拿去還他

相關新聞

蝦子退冰頭黑掉她嚇喊「不敢吃」 專家還原真相：常被曲解

蝦子是各國料理中都相當常見的食材之一，除了製成主食之外，還能當作調味、做成零食等，烹調方式多元。不過，近日有網友就表示，自己將冷凍的蝦子退冰後，卻發現蝦頭的部分整塊變成黑色，雖然聞起來並沒有食物壞掉的臭酸味，但外觀卻讓人看了不敢吃，讓她嚇得直呼「這蝦怎麼了？」

童仲彥拍片「蝦咪攏某」！館長看5分鐘吐血 今開直播邀他講明白

前台北市議員童仲彥日前下海拍全裸成人片，並公開「劇照」供外界欣賞引發討論，就連「館長」陳之漢都掏錢力挺，不過他看不到5分鐘「林北要吐血」，認為「他X的我什麼都沒看到」、「你在詐欺的喔。」今天（7/1）館長邀童仲彥一同開直播暢談拍片事，還被網友喊話「期待合作（影片）」。

若7月12日解除三級「敢出門嗎？」網曝經驗喊：瑟瑟發抖

新冠肺炎疫情嚴重，全國警戒已經延長到7月12日，不過近來確診逐漸下降到雙位數，至於三級警戒能否「微解封」，未來甚至提供內用用餐。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，「不是完全不可能」，網友也好奇，如果7月12日真的解除三級警戒，「真的敢安心出門嗎？」引起網友熱議。

半夜突擊檢查！他裝睡被阿嬤抓腳嚇壞 網笑翻：當兵退休的嗎

與家人同住難免會因為生活習慣不同，彼此有些摩擦或是鬧出一些笑話。近日一名網友便發文分享阿嬤都會在凌晨起床上廁所時，順便檢查他睡了沒，某次阿嬤卻做出驚人舉動嚇壞原PO，貼文也引起網友熱烈討論。

「香菜皮蛋豬血糕比薩」嚐鮮！ 勇者吐「五字真言」網嗨翻

知名連鎖比薩店必勝客又推出期間限定口味！昨（29日）開賣的「香菜皮蛋豬血糕比薩」在網路上成功引起話題，許多民眾因爲好奇「台式」混搭風比薩的滋味，紛紛訂購嚐鮮。一名網友便發文分享試吃評價，以「五字真言」贏得網友的尊重，貼文引起熱烈討論。

鄰居送2條魚…女上網求煮法 內行人一看直勸：拿去還他

左鄰右舍有時會互贈蔬東、食材聯繫感情，一位網友發文鄰居送來兩尾魚，因不知魚的品種，也不知該如何烹飪，上網求問。結果，內行人一看直勸「拿去還他」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。