蝦子退冰頭黑掉她嚇喊「不敢吃」 專家還原真相：常被曲解

蝦子是各國料理中都相當常見的食材之一，除了製成主食之外，還能當作調味、做成零食等，烹調方式多元。不過，近日有網友就表示，自己將冷凍的蝦子退冰後，卻發現蝦頭的部分整塊變成黑色，雖然聞起來並沒有食物壞掉的臭酸味，但外觀卻讓人看了不敢吃，讓她嚇得直呼「這蝦怎麼了？」

原PO在臉書社團「廚藝公社」發文表示，自己為了準備料理，提前將放在冷凍庫的蝦子拿出來退冰，沒想到放置一段時間後，卻發現解凍的蝦子頭部明顯轉為呈現黑色，雖然並無散發臭味，但與原先的樣貌已經相去甚遠，讓她急忙上網詢問「怎麼會這樣？」

照片曝光後，有人笑回「忘記擦防曬，曬黑」、「黑頭粉刺都跑出來了」、「失溫了」；不少人也建議「剝蝦仁，頭丟掉」、「煮好後不要吃頭」、「不新鮮了」、「顏色不代表好壞，用聞的比較快」、「蝦子已經不鮮」等。

許多網友則指出「退冰兩次了，或是退冰太多天了」、「蝦子是不能退冰的，要用水直接沖，或是含冰下去一起煮」、「冷凍蝦只能流水退，不能自然退冰」、「蝦在烹飪前放水龍頭下沖開就行了，有經過退冰的蝦都會黑頭」、「蝦子退冰、直接沖水退、冷常退冰就會變這樣」等，說明「黑頭」的原因。

專家：正常現象，但台灣觀念不普及

根據行政院農委會水產試驗所官網公布的資訊，蝦頭變黑屬於正常現象，仍可照常食用，與其新鮮度無關，但建議民眾，若將新鮮蝦子存放於冷凍狀態，應盡量防止溫度變動太大，並儘速在短時間內食用完畢。

至於蝦頭之所以會黑掉，水產試驗所也說明，蝦子離開水死亡後，體內會代謝產生黑色素，在頭尾及足部形成黑色斑點，屬於自然現象，只是這份觀念在台灣並不普及，甚至被曲解為不新鮮，導致有不肖商家為顧及賣相，加入俗稱「冰西」的硼砂或漂白劑，來防止蝦子變黑，人體吸收後，反而可能危害身體健康。