若7月12日解除三級「敢出門嗎？」網曝經驗喊：瑟瑟發抖

新冠肺炎疫情嚴重，全國警戒已經延長到7月12日，不過近來確診逐漸下降到雙位數，至於三級警戒能否「微解封」，甚至提供內用用餐。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，「不是完全不可能」，網友也好奇，如果7月12日真的解除三級警戒，「真的敢安心出門嗎？」引起網友熱議。

網友在PTT女孩版以「假如7月12日真的解除三級」發文，她好奇如果7月12日真的解除三級警戒，大家「真的就敢安心出門嗎？她認為感覺也只是啥時又再爆開而已，想到就讓人「瑟瑟發抖」。

此文一出也引起網友熱議「完全不敢，看身邊有人已經在訂八月房間，笑死，到時候確診又要哀北靠母」、「完全不敢+1，越多人出遊會越防範」、「報復性出遊的下場....」、「不敢，覺得一解就會爆...」、「真的解封，出去絕對比你想的多很多。」、「今天路上看起來，大家好像都忘了疫情了，好像大家都覺得要暑假了這樣」、「國外都演過了，沒疫苗就永無安寧」。

但也有人認為「解了我就會出去，但也不想出去玩，只是想去烘焙材料行、花市跟二手書店，買我需要很久的東西」、「敢啊，我已經打疫苗了」、「敢啊有什麼不敢的，現在還不是要出門上班」、「日子總是要過，注意好自身防疫」、「我只想回去上班，因為疫情工作暫時停了想要趕緊去工作」。

也有海外網友分享自身經驗「我已在家工作1年多，有天政府突然宣布可回公司上班，我才回公司13天，中鏢人數上升到1天5000多人，於是又回家上班了.....給你參考」。

對於何時可降級解封，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，若能妥善控制群聚，做好邊境管制避免南非或巴西變異株進入社區，配合疫苗接種，如果單日接種人次從目前每天4萬多拉高至20萬，就能減少7成6感染個案，若7月每天15萬人次接種，可望降至2點5級，屆時每天新增感染人數都能壓在30人以下，「打越快，解封機會越高。」