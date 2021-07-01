快訊

慈濟也可買BNT疫苗了！政院：循台積電、永齡模式成立專案

NBA／保羅飆41分淘汰快艇 太陽第3度闖進總冠軍賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若7月12日解除三級「敢出門嗎？」網曝經驗喊：瑟瑟發抖

聯合新聞網 / 綜合報導
全國三級警戒下，許多商家生計受到影響，夜市微解封首日。圖為寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業等候客人。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
全國三級警戒下，許多商家生計受到影響，夜市微解封首日。圖為寧夏夜市的攤商在接近傍晚時推出餐車營業等候客人。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

新冠肺炎疫情嚴重，全國警戒已經延長到7月12日，不過近來確診逐漸下降到雙位數，至於三級警戒能否「微解封」，甚至提供內用用餐。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，「不是完全不可能」，網友也好奇，如果7月12日真的解除三級警戒，「真的敢安心出門嗎？」引起網友熱議。

網友在PTT女孩版以「假如7月12日真的解除三級」發文，她好奇如果7月12日真的解除三級警戒，大家「真的就敢安心出門嗎？她認為感覺也只是啥時又再爆開而已，想到就讓人「瑟瑟發抖」。

此文一出也引起網友熱議「完全不敢，看身邊有人已經在訂八月房間，笑死，到時候確診又要哀北靠母」、「完全不敢+1，越多人出遊會越防範」、「報復性出遊的下場....」、「不敢，覺得一解就會爆...」、「真的解封，出去絕對比你想的多很多。」、「今天路上看起來，大家好像都忘了疫情了，好像大家都覺得要暑假了這樣」、「國外都演過了，沒疫苗就永無安寧」。

但也有人認為「解了我就會出去，但也不想出去玩，只是想去烘焙材料行、花市跟二手書店，買我需要很久的東西」、「敢啊，我已經打疫苗了」、「敢啊有什麼不敢的，現在還不是要出門上班」、「日子總是要過，注意好自身防疫」、「我只想回去上班，因為疫情工作暫時停了想要趕緊去工作」。

也有海外網友分享自身經驗「我已在家工作1年多，有天政府突然宣布可回公司上班，我才回公司13天，中鏢人數上升到1天5000多人，於是又回家上班了.....給你參考」。

對於何時可降級解封，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，若能妥善控制群聚，做好邊境管制避免南非或巴西變異株進入社區，配合疫苗接種，如果單日接種人次從目前每天4萬多拉高至20萬，就能減少7成6感染個案，若7月每天15萬人次接種，可望降至2點5級，屆時每天新增感染人數都能壓在30人以下，「打越快，解封機會越高。」

疫情 新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 陳時中

延伸閱讀

屏東Delta傳3代「估75人感染」 專家：做好4措施 解封機會高

陳時中：正擬降級指引 712後考慮鬆綁餐飲

國籍航空機組員檢疫新制「做半套」？未完成居檢仍可派飛 專家憂再度出現病毒破口

防Delta病毒 陳秀熙：TOCC加強兩痛一水、4種人必定序

相關新聞

蝦子退冰頭黑掉她嚇喊「不敢吃」 專家還原真相：常被曲解

蝦子是各國料理中都相當常見的食材之一，除了製成主食之外，還能當作調味、做成零食等，烹調方式多元。不過，近日有網友就表示，自己將冷凍的蝦子退冰後，卻發現蝦頭的部分整塊變成黑色，雖然聞起來並沒有食物壞掉的臭酸味，但外觀卻讓人看了不敢吃，讓她嚇得直呼「這蝦怎麼了？」

童仲彥拍片「蝦咪攏某」！館長看5分鐘吐血 今開直播邀他講明白

前台北市議員童仲彥日前下海拍全裸成人片，並公開「劇照」供外界欣賞引發討論，就連「館長」陳之漢都掏錢力挺，不過他看不到5分鐘「林北要吐血」，認為「他X的我什麼都沒看到」、「你在詐欺的喔。」今天（7/1）館長邀童仲彥一同開直播暢談拍片事，還被網友喊話「期待合作（影片）」。

若7月12日解除三級「敢出門嗎？」網曝經驗喊：瑟瑟發抖

新冠肺炎疫情嚴重，全國警戒已經延長到7月12日，不過近來確診逐漸下降到雙位數，至於三級警戒能否「微解封」，未來甚至提供內用用餐。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，「不是完全不可能」，網友也好奇，如果7月12日真的解除三級警戒，「真的敢安心出門嗎？」引起網友熱議。

半夜突擊檢查！他裝睡被阿嬤抓腳嚇壞 網笑翻：當兵退休的嗎

與家人同住難免會因為生活習慣不同，彼此有些摩擦或是鬧出一些笑話。近日一名網友便發文分享阿嬤都會在凌晨起床上廁所時，順便檢查他睡了沒，某次阿嬤卻做出驚人舉動嚇壞原PO，貼文也引起網友熱烈討論。

「香菜皮蛋豬血糕比薩」嚐鮮！ 勇者吐「五字真言」網嗨翻

知名連鎖比薩店必勝客又推出期間限定口味！昨（29日）開賣的「香菜皮蛋豬血糕比薩」在網路上成功引起話題，許多民眾因爲好奇「台式」混搭風比薩的滋味，紛紛訂購嚐鮮。一名網友便發文分享試吃評價，以「五字真言」贏得網友的尊重，貼文引起熱烈討論。

鄰居送2條魚…女上網求煮法 內行人一看直勸：拿去還他

左鄰右舍有時會互贈蔬東、食材聯繫感情，一位網友發文鄰居送來兩尾魚，因不知魚的品種，也不知該如何烹飪，上網求問。結果，內行人一看直勸「拿去還他」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。