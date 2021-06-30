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鄰居送2條魚…女上網求煮法 內行人一看直勸：拿去還他

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友表示鄰居送來兩尾魚，不知該如何處理，上網求教網友。圖擷自歐洲麵包大展
一位女網友表示鄰居送來兩尾魚，不知該如何處理，上網求教網友。圖擷自歐洲麵包大展

左鄰右舍有時會互贈蔬東、食材聯繫感情，一位網友發文鄰居送來兩尾魚，因不知魚的品種，也不知該如何烹飪，上網求問。結果，內行人一看直勸「拿去還他」。

一位網友在《廚藝公社》發文寫道，「鄰居給了兩隻大鯽魚，要怎麼處理呢？」從圖片中可見到，兩尾魚肚真的都鼓得脹脹的，其中一尾魚肚幾乎是魚身的兩倍寬，原PO表示「聽說肚子有滿滿的魚卵」。

大家一看圖片紛紛留言回應，「這是鯉魚…」、「鯉魚啦，鯽魚沒有鬍子」、「鯉魚，這個土腥味超重的…吃過一次後就完全不敢吃」、「如果不介意土味比吳郭魚更驚人的話…是可以吃啦！」、「血線清乾淨」、「這個不好吃...肉爛爛的」、「假裝不會煮，拿去還他」、「這個30級進化會變成暴鯉龍很強，別吃」。

雖然多數人表示鯉魚土味重、不好吃，還是有饕家提供美味烹調法，建議「上網查，用蔥燒鯽魚的方式做，很好吃」、「可以煮紅燒跟豆瓣鯉魚」、「可以燒豆瓣魚 不過鯉魚刺多 現在很少人吃了」、「抹鹽巴煎過再煮湯，湯會濃濃白白的，特別好喝」。

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