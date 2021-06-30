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「香菜皮蛋豬血糕比薩」嚐鮮！ 勇者吐「五字真言」網嗨翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享試吃「香菜皮蛋豬血糕比薩」的評價，以「五字真言」贏得網友的尊重，貼文引起熱烈討論。圖／取自爆怨2公社
一名網友發文分享試吃「香菜皮蛋豬血糕比薩」的評價，以「五字真言」贏得網友的尊重，貼文引起熱烈討論。圖／取自爆怨2公社

知名連鎖比薩店必勝客又推出期間限定口味！昨（29）日開賣的「香菜皮蛋豬血糕比薩」在網路上成功引起話題，許多民眾因爲好奇「台式」混搭風比薩的滋味，紛紛訂購嚐鮮。一名網友便發文分享試吃評價，以「五字真言」贏得網友的尊重，貼文引起熱烈討論。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中說明相當期待必勝客此次推出的新品，因為他自認是「米血糕跟皮蛋的愛好者」，也因此在開賣當天立刻訂購，搶先試吃。

沒想到滿心期待的原PO吃完後，竟吐出五字評語「難吃到X北」，他毒舌補充「能把米血糕跟皮蛋弄這麼難吃的也就必X客了」。文末原PO也感嘆道出心聲，「各位不用謝了，林北是勇者。」

貼文一出引起大量關注，至今讚數已達1.4萬，網友紛紛留言「感謝勇者犧牲」，「我還以為這是發霉的披薩」、「剛剛到的⋯真的很難吃！整個硬，超硬！」、「必X客：我們也沒想到真的有人會點」、「義大利遲早出兵攻打臺灣」、「香菜＋豬血糕＝美味，皮蛋＝美味，香菜＋豬血糕＋皮蛋＝不要玩食物」、「這是暗黑界料理嗎？派來征服地球的」。

部分網友也反應訂購時香菜已經賣完了，「五告雖（有夠倒楣），我訂完說沒香菜了還自己買來加」、「自己把香菜加好加滿，不難吃啦！」、「身為香菜控一定買爆！不對，乾，我的香菜呢！？」。

必勝客 創意料理

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