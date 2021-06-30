炸雞哪部位最好吃？全場激推「這處」 一次享三種滿足

美味酥脆的炸雞總是讓人抵擋不住誘惑！有網友好奇問道，炸雞最常見的有雞胸、雞腿、雞翅，到底「哪個部位最好吃？」大家一致推薦這「部位」，可以「一個部位三種滿足」。

一位網友在《PTT WomenTalk》板發文說明對炸雞的想法，原PO表示一般炸雞桶都有雞翅、雞胸和雞腿，「我自己覺得最好吃的地方是雞翅啦，不過要吃肉的話，最爽是吃雞胸，雞腿比較中間值一點」，問大家「炸雞哪個部位最好吃？」

問題一出，眾人一面倒狂推「當然是雞翅啊」、「唯一雞翅」、「好吃的雞翅比雞腿還好吃」、「啃雞翅的才香啊」、「雞翅，翅小腿的咬勁，二節翅的軟嫩，尾部的酥脆，一個部位三種滿足，好雞翅不吃嗎？」

但也有人持不同意見，認為吃炸雞「當然是雞腿」、「雞腿又嫩又油好吃」、「雞胸一票，雞翅跟雞腿本身脂肪就多，拿去炸之後太油膩」、「雞腿＞雞胸＞雞翅」。