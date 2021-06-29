89歲阿嬤買肉大秀又長又尖「鮮紅指甲」 照片曝光萬人全看暈

愛美是女人的天性，活到老也要美美的！近日就有一名高齡89歲的阿嬤，前往菜市場買肉時，大方秀出手上又長又尖的「大紅色指甲」，未料照片曝光後，吸引超過萬名網友讚爆，直呼「阿嬤很蝦趴」。

一名男網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文表示，他是一名菜市場肉販，這名阿嬤是他的常客，上次才和阿嬤聊到指甲油，「沒想到今天一大早來買肉，看她選肉選的心不在焉，簡單包了幾塊肉，結完帳才叫我看她的手！」

只見照片中，明年將滿90歲的阿嬤，開心炫耀著自己又長又尖的指甲擦著「大紅色指甲油」，讓原PO忍不住開玩笑「客人有時候買的不是肉，買的是一種認同！」

貼文一出，立刻引來上萬名網友按讚，紛紛留言「蝦趴欸阿嬤」、「阿嬤好時尚好美」、「愛美麗的女性，永遠不會老」、「阿嬤只是要來現寶而已，買肉順便」、「阿嬤很可愛，在跟你炫耀」、「她的心不在焉，都是因為你沒發現倫家擦了指甲油了啦」。