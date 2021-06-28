屏東為什麼不封城？ 網揭真相：難道要他們自生自滅

國內三級防疫警戒延長至7月12日，近期屏東縣更爆出多名遭Delta變種病毒感染的確診者，對此便有網友表示，先前在台傳出英國變種病毒至今，疫情都尚未控制住，而現在面對傳染性極強的Delta變種病毒，他便不解詢問「為什麼不先把疫情爆發的區域封起來一週以上？」

原PO在Dcard上以「屏東為什麼不封城」為題發文說明，英國病毒入侵到現在快兩個月，也都還沒控制好，現在又來一個Delta變種病毒，可見永遠沒有準備好的時候，對此原PO不禁疑問，為什麼不先把疫情爆發的區域封起來一週以上，也不需要封到整個屏東，只需要幾個小範圍的區域有管制就好。

此文一出，有網友針對原PO提出的疑問作出回答，「屏東封城，等於高雄市也要封，屏東至少有數萬人在高雄台南工作」、「之前台北都沒封了，能封早就⋯」，原PO再回應他指的是疫情爆發的那個區域而非整個屏東，對屏東較熟的網友則指出「其實滿好奇封城的實際作為是什麼？因為枋山是個狹長區域，而且完全是往南的唯一道路，要去台東或墾丁這是唯一通道，如果封城不知道物資跟經濟要怎麼處理會比較好。畢竟枋山的資源實在太少了，連最近的醫院都是枋寮醫院…一旦封城感覺裡面的人就是自生自滅了」。

更有許多網友補充回應道「真的超氣，我這一個多月都盡可能在家，結果政府卻放國外病毒回來，病毒都回來了屏東市長還在PO0確診」、「會封早就封了，而且封的話應該也要全台一起封比較好」、「記得之前不是有共識，要封就全島都封，國外的經驗是只封一區反而造成人心惶惶，有人會潛逃然後隱瞞足跡」、「說真的就算封城，還是會有人想辦法跑喔」。