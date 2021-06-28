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疫情在家變胖了嗎？ 好多網友「不胖反瘦」理由曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，最近都只敢宅在家上網看電視，但這樣一不小心就吃了好多零食和飲料，短短二個禮拜就胖了四公斤。 示意圖／ingimage
一名網友分享，最近都只敢宅在家上網看電視，但這樣一不小心就吃了好多零食和飲料，短短二個禮拜就胖了四公斤。 示意圖／ingimage

國內疫情仍未緩解，三級防疫警戒延長至7月12日，政府也不斷呼籲民眾減少外出，以保持人與人之間的距離。對此，便有一名網友分享，自己最近除了倒垃圾和買吃的，都只敢宅在家上網看電視，但這樣一不小心就吃了好多零食和飲料，短短二個禮拜就胖了四公斤，讓他直呼「有人有算自己宅在家胖了多少嗎？

原PO在PTT上發文說明，自己在防疫期間都乖乖戴口罩、乖乖實聯制、乖乖宅在家，都不敢隨便出去，免得不小心變成破口，但就是不小心吃了好多的零食飲料，讓自己二個禮拜就胖了四公斤，沒想到自己沒當破口，反而當了個胖子，便想藉此發文詢問「有人有算自己宅在家胖了多少嗎？以及…如何瘦下來嗚嗚嗚」。

此文一出，竟有許多網友分享，疫情在家不但沒胖，反而瘦了很多，「-3公斤，因為疫情不能跑出去吃美食」、「自己煮太健康，變瘦＋1」、「瘦了1.5kg舒服」、「瘦+1，不吃外食就慢慢瘦了」、「熱得要死，又沒動，根本吃不下」、「一個禮拜直接掉三公斤，大概復胖會很快」、「在家WFH反而瘦了」、「瘦一公斤，有在家沒事就狂運動」、「瘦了5公斤，因為都沒有同事來餵我吃」、「變瘦，吃的更少，沒什麼慾望」。

但也有部分網友分享，自己和原PO一樣變胖不少，「我覺得現在的疫情變化會讓人蠻焦慮的，就會忍不住吃很多零食來舒壓，加上都在家上班，根本美食天堂」、「一直叫外送，為了湊滿免運不自覺點好多」、「越來越失控…」。

疫情 PTT 外食 實聯制

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