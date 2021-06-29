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老婆神還原寶可夢蛋糕慶生 夫哭笑不得：哪裡怪怪的？
對精靈寶可夢的粉絲而言，不管是看到任何相關造型的商品，一定都會感到興奮。最近一位日本網友因為生日，老婆居然做了其中一隻寶可夢造型的蛋糕給他，讓他又驚又喜。
根據日本媒體「grape」報導，日本網友「Takumi」最近在twitter上分享一張照片。Takumi表示最近他過生日，老婆就特地做了一個蛋糕給他。不過這個蛋糕的一看，竟然是採用「精靈寶可夢」中的「凱羅斯」造型。雖然和想像中的生日蛋糕不太一樣，讓Takumi吐槽「好像方向性怪怪的」，但身為寶可夢粉，內心其實相當高興。
嫁が誕生日ケーキ作ってくれたけどなんか方向性がおかしくなってきた pic.twitter.com/kWykWlLz3H— たくみ@プーさんよりもくまモン (@TA_K_AT666) June 25, 2021
這個蛋糕主要以巧克力口味構成，作為凱羅斯特徵的兩根大角，則用了香蕉裝飾。而眼睛、嘴巴等細部也做得維妙維肖，還原度相當高。Takumi表示，去年他生日時，妻子也幫他做了一個卡比獸造型的蛋糕。未來老婆還會端出什麼寶可夢商品，讓他相當期待。
網友們看了，紛紛表示「是凱羅斯耶」、「還原度太高了」、「感受到這蛋糕滿滿的愛」、「想到用香蕉當角太天才了」、「看起來超好吃的巧克力蛋糕」、「好可愛的蛋糕喔」、「好強」、「水準好高，老婆是鬼吧」、「超棒的夫婦，一定很甜蜜」、「明年就換成MEGA進化過的」、「這絕對超好吃」。
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