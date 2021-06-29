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放包包好方便 日本餐廳這家椅子讓網友驚呼：其他店家快跟進
在外面餐廳吃飯，找到位子坐下時，要把包包放哪常常是另一個難題。如果放在椅子上嫌佔空間，放在地板上又怕弄髒，令人相當困擾。最近就有日本業者，開發了一種新造型的椅子，用來解決這個問題。
根據日本媒體「grape」報導，日本公司「LABOT」最近開發出一種名為「BAG IN CHAIR」的椅子。與其他椅子相比，這款產品在坐墊與靠背之間多出了一道空隙，這空間剛好就可以讓使用者放置包包等隨身物品，不用再煩惱東西到底該放在哪。
『座れる』だけじゃない— BIC_LABOT (@LAB_BIC) November 24, 2020
BAG-IN CHAIR の紹介動画です✨
背もたれ部分に荷物が置け、座り心地も変わりません！
あったらいいなをカタチにします😊#LABOT#飲食店の椅子が全部BAGINCHAIRになりますように#荷物の置き場に困ることがなくなりますように#おもてなしの呼吸 pic.twitter.com/0AcD5R4kji
業者表示，在時代的變遷下，現在的店家越來越講求有效利用空間。雖然有些店家會提供客人置物籃，但有不少客人東西一放，就忘在店裡頭沒拿走，因此才會有開發這個產品的念頭。而針對不同的店家需求，部分椅子上的裝置是設計成可拆卸的，方便對應各種狀況。
這種新式的椅子，日本已經開始有店家引進。網友們也紛紛表示「這很不錯耶」、「好方便啊」、「好棒的點子」、「不知道會不會很貴」、「應該要有更多店家使用這種椅子」、「以前聚會就弄丟過包包，有這個就放心了」。不過也有網友認為「屁股會陷下去吧」、「放在背後有點擔心會不會被偷」。
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