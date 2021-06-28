南部縣市+0！他嗨喊「Delta病毒跟不上台灣」 網嘆：高興太早

疫情期間，多數民眾養成天天收看中央流行疫情指揮中心直播的習慣，網路論壇也會隨著記者會內容出現不同的討論內容。今日本土確診個案數降至60例，其中58例分佈在北北基桃，另兩例則在彰化與南投，南部多縣市皆交出清零的成績單，相當鼓舞人心。一名網友便發文詢問，南部多縣市新增確診個案掛零，「是不是穩了？」貼文引起熱議。

原PO在PTT八卦板發文「台南 高雄 屏東 +0代表什麼？」，他在文中指出今天南部多縣市疫情趨緩，包括日前疫情升溫的台南、高雄、屏東，單日新增確診個案數皆掛零，讓原PO興奮表示「什麼Delta病毒，在南部根本不堪一擊」，更自豪台灣防疫有成，「世界根本跟不上台灣。」文末他也好奇問道「是不是穩了？」

貼文一出引起網友熱烈討論，「南部人用正直打敗病毒」、「Delta過譽仔，敵不過正直的台灣人」、「科學什麼的，我從此不信了，我信黨」、「病毒直接消失，很棒」、「暖到病毒都掛了」、「Delta過譽了，來台灣自動變弱」、「屏東居住沒那麼密集也有幫助」。

也有網友表示應該要再多觀察幾天，太快鬆懈反而會導致疫情擴散，「屏東才剛開始，太樂觀」、「因為這個無症狀很多」、「還在潛伏期，多等兩天看看」、「只有1天+0沒什麼意義」、「南部還在檢驗，不用高興太早吧」、「過幾天就見真章了啦，別舒服太早」。