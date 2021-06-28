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新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

27歲男被迫「啃老」曝阿嬤雄厚財力 網暴動：阿嬤缺孫嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO透露自己的煩惱是被家財萬貫阿嬤要求在家啃老，貼文一出引起網友暴動。示意圖／ingimage
原PO透露自己的煩惱是被家財萬貫阿嬤要求在家啃老，貼文一出引起網友暴動。示意圖／ingimage

人無法選擇家庭背景，但可以靠後天努力增強自身條件。而少數家世顯赫的富二代，雖因家財萬貫讓人羨慕，卻也可能會面臨一般人無法理解的困擾。近日一名網友便發文爆料，因阿嬤身家不凡而「被迫啃老」，疫情期間即便想出門工作，也因阿嬤擔心身為長孫的他會因染疫留下後遺症，一口氣匯了數百萬元以阻止他出門工作，貼文一出網友紛紛暴動。

原PO在Dcard發文「我比較慘，阿嬤逼我啃老」，他在文中說明自己目前27歲，卻因阿嬤要求而在家「啃老」。原PO解釋阿嬤是地主千金加獨生女，「我出生時，我阿嬤就有兩棟電梯大樓在收租，我記憶中她每一年都在買店面，最近才又買一間。」

原PO大學剛畢業時，找了一個月薪五萬的工作，卻被阿嬤問「是不是一個月零用錢18萬不夠花？」，原PO無奈回她「我才23歲，總是要找事做吧？」後來原PO因為需要載阿嬤回診，便買了一台休旅車，「被她罵我車太爛，她坐不了這種車。」

原來阿嬤想找貿易商買古斯特，「她朋友的兒子有買一台，她坐過很滿意，隔音超好又超穩，壓到水溝蓋都不會晃。」但原PO因為覺得外型太過老氣，最後決定買了BMW的七系列。

疫情期間原PO原本打算繼續上班，沒想到被阿嬤阻止，更一口氣匯了幾百萬給原他，因為阿嬤認為原PO「是長孫以後要捧斗，不讓他去上班」。文末原PO感嘆自己也不是想啃老，「但老人家怕我出門工作染疫傳染給她，我也很無奈。」

貼文一出引起網友暴動，網友紛紛表示羨慕原PO有這樣的煩惱，「你阿嬤缺孫子嗎？還是我們兩個交換一下！」、「你缺老婆嗎？」、「我可以許願當阿嬤的孫女嗎？」、「阿嬤你好，我很會幫人按摩」、「你阿嬤或你缺寵物嗎？」。

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