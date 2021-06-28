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網實測叫一個月外送 「2致命主因」難怪有人堅持不使用

聯合新聞網 / 綜合報導
全台防疫警戒三級期間，美食外送平台訂單大增。 圖／本報資料照片
全台防疫警戒三級期間，美食外送平台訂單大增。 圖／本報資料照片

國內三級防疫警戒延長至7月12日，政府也不斷呼籲民眾減少外出，對此便有許多人改在外送平台上訂購餐食，但身旁還是有一些人堅持不使用外送訂餐，對此便有網友好奇發文說明，自己每天都叫兩人份的外送，錢都用噴的，想詢問網友們「大家也是這樣嗎？

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文分享，自己在外送平台上幾乎每隔一天到兩天就會訂餐，而因為是兩人要吃的份量，每筆訂單金額都是250起跳，最低也要279元，最高則是有逼近千元的等級，這樣子的餐費加一加，吃10幾餐就快要七、八千元，金額可說是相當驚人。

貼文一出，網友紛紛認為叫外送真的是「非常花錢」，「我一個人住不能煮都點外送，這個月伙食費已經快一萬＝＝」、「每個月帳單都很可怕…後來還是默默自己弄」、「真的有實測叫一個月，看到金額真的會傻眼，運費默默地很可怕」、「正常，我5月份外送花了12000」、「我們家兩個人每個月外送平台花快兩萬」、「很可怕的是，為了湊到免運反而點更多，無形之中直接花更多錢…」、「沒用過，看朋友一個人住點外送，伙食費我的兩倍」。

而也有網友認為，在外送平台上訂餐「很容易踩雷」，「沒在使用+1，地雷店太多運費又很燒錢」、「住家附近美食很少」、「買過幾次地雷店就決定自己去買喜愛吃的了」。

爆廢公社

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