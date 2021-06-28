他開冷氣前先做1動作 內行人曝關鍵作用「避免發霉」

夏天到了，氣溫一天比一天更高，加上疫情影響民眾只能宅在家，讓冷氣使用率也大幅提升，不過頻繁使用冷氣的情況下，電費也會相當可觀。有網友分享，他在使用冷氣前都會先打開「送風」功能，有網友表示，關冷氣前先開30分鐘送風，可避免出風口發霉。

有網友在臉書社團爆廢公社發文提問，「你們開冷氣會先開送風嗎？還是直接開冷氣？」

對此，有網友說「開冷氣，然後強力運轉，關掉前30分送風，不然出風口發霉」、「變頻的比較需要送風，壓縮機比較不會損壞，定頻的倒是不用太擔心送風問題」。

該篇貼文也意外引發網友歪樓討論，許多人紛紛留言「先用愛發電」、「我都先插電」、「我都先看錢包還剩多少錢」、「先拿遙控器」、「門要關，不然不會涼」、「先把窗型冷氣換掉再說」、「先關門窗」、「先po爆廢公社問」。

還有人說「先說一個冷笑話」、「要先沐浴更衣，燒香禮佛，打禪靜坐，入定後就可以開冷氣了」、「都先吃一支冰棒再直接開冷氣」、「送風就開電風扇就好了」、「我都是先跳求偶舞，在祭拜天地，最後才開冷氣」。