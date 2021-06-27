自己煮有比買便當省嗎？ 內行人曝1真相：真的花比較多

國內疫情嚴峻，不少人都會選擇買食材在家中自己煮，衛生又健康。不過日前就有一名網友在PTT中PO文提到，他煮過幾次發現成本跟外面便當店差不多，於是就好奇詢問廣大網友「自己煮真的有比較省嗎？」

原PO在文中表示，最近因為防疫試著在家中做飯，但他卻發現煮過幾次後，買食材的成本根本與買便當的價錢差不多，就認為「那買便當就好啦！」因為不僅省時也不用備料，接著就忍不住問道「自己煮要怎麼樣才能比外面便宜？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，紛紛留言回應，「我3000塊吃兩週」、「要省錢不能想吃什麼煮什麼，只能什麼便宜買什麼煮」、「應該是要看人數」、「家裡人多煮大量才便宜，一個人只能簡單煮」、「簡單吃，別太挑，一定省」、「可以餐餐煮泡麵，就比外面便宜了」、「家裡人口多，就可以比較省」、「單身外面買划算，家庭還是自己煮便宜」、「自己煮了一個月，省了4000」。

也有部分網友分析，自己煮其實是「比較健康」，「自己煮吃的不一定比較省，但比較健康是真的」、「不會省，但較健康及可以煮自己想吃的」、「沒有比較省啊，有時候甚至還更貴，但可以換來健康」、「要求健康比較好辦到，兼顧健康跟經濟就要多花心思」、「外面大量進貨成本一定低，而且都是買便宜的菜色，自己煮會比較健康精緻，真的會花比較多」。