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疫情趨緩「怎不解封」？他直喊：我們自己覺得三級很嚴重
國內三級防疫警戒延長至7月12日，政府也不斷呼民眾減少外出的次數，對此便有一位網友好奇，明明近期的確診數有不斷下降的趨勢，若以每天國內確診100人，即使和現在疫苗覆蓋率高的美國相比，美國不但確診破萬，還不是一樣不帶口罩到處吃喝玩樂，就連歐洲國家也開放台灣入境可以免隔離、免檢測，讓他不禁直呼「我們自己在那邊三級覺得很嚴重」。
原PO在PTT的八卦板上發文說明，台灣總人口數2300萬，每天新增約100個確診，根本超級安全的啊。相對於疫苗覆蓋率超高的美國，每天還確診數不但破萬，就算以台灣15倍人口來算，還是相當於每天新增1000人，他們還不是一樣不帶口罩到處吃喝玩樂。
針對各國死亡率，原PO也分析，有人會說美國死亡率低很多，但自己查了一下美國目前的死亡率是在1.8%，這個數字在如果在台灣，「也不是能夠忽視的數字吧？」他更補充道，歐洲的部分國家還開放台灣去玩，認為台灣是屬於較安全的國家，就好像「只有我們自己在那邊三級覺得很嚴重」。
此文一出，不少網友都不太認同原PO的看法，紛紛表示「解封會爆啊，現在是餐廳禁內用才降」、「就算712前大幅度降下來，但如果新的確診都是delta，我相信沒人敢解封」、「不要太樂觀」、「你是認真還是開玩笑？」
也有網友解釋，台灣目前面對的困境其實是疫苗的問題，「疫苗施打率不夠啊」、「疫苗施打率不到免疫率，就疫苗問題」、「我們現在全國疫苗施打率這麼低」、「印度變種表示贊成解封，英國那麼高比例接種過疫苗，都再度爆發了，何況台灣」。
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