不愛澀味和苦味 他發現這兩種菜摻在一起煮變清甜

每種蔬菜都有豐富的營養價值，但不見得大家都喜歡吃，一名網友在臉書透露自己不愛吃菠菜和A菜，因為他覺得菠菜會「咬舌」，A菜會苦苦的，但只要將這兩種菜摻在一起煮，竟然會有意想不到的清甜味，讓他大方地PO文分享給網友們，貼文也引來許多老饕的迴響。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」寫道，菠菜吃了舌頭會澀澀的，有一種台語所說的「茉茉」、咬舌的感覺，而A菜有一股苦味，但他發現這兩樣蔬菜摻在一起料理，不管是用炒的或是用汆燙的，澀與苦都不見了，取而代之的是蔬菜本身滿滿的清甜味，吃起來也特別順口。

這樣的結合讓他相當意外，「所以現在我反而最常吃這種一半菠菜一半是A菜，兩種混在一起的燙青菜。吃多了大魚大肉…全聯的好朋友們不妨試試看」。

許多老饕也分享料理經驗，「炒菠菜時，您可以試試中途淋一點『味醂』，就不會澀澀的（經驗分享）」、「最愛菠菜跟A菜了，我都分部位汆燙去掉澀味，再大火快速熱炒，避免炒太久會有苦味，所以很香甜好吃」、「菠菜先燙一下，焯水…然後炒鹹蛋黃+皮蛋＋蒜頭，再加點水，就成了金銀蛋菠菜」、「菠菜炒肉或是用豬油炒，就不會澀了」、「菠菜可以在起鍋前淋一匙麻油，或者跟金針菇一起炒，可以去掉『茉茉』的口感」。