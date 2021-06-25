怕自己確診！她嘆「一不舒服就不斷放大」 引網共鳴：真的會

全台疫情延燒，絕大多數的民眾都落實防疫，深怕不慎招攬病毒上身。而一名網友就透露，自疫情爆發後，她經常擔心自己確診，只要一有任何不適，就會心急到難以入睡，種種症狀似乎都顯示自己已經患上「罹病焦慮症」，讓她相當苦惱。沒想到文章曝光後，引起熱烈回應，不少網友都直呼「我好像也是」。

原PO在Dcard發文表示，從去年各國開始出現疫情後，當時雖然台灣的病例不多，但她每天看新聞都相當緊張，出門也都小心翼翼地做好防護，就是擔心自己會得病確診，有時甚至緊繃到無法好好睡覺，直到台灣疫情受到控制後，她的身心狀況才逐漸好轉。

然而，今年五月疫情大爆發，原PO去年曾有的焦慮症狀，通通再度出現，讓她深受其擾。她進一步指出，查詢相關資料後，發現自己的症狀似乎和「罹病焦慮症」相當相似，包含會一直擔心自己是不是生病了、只要有一點小小不舒服就會在心裡不斷放大、夜裏難以入睡等。

原PO表示，由於目前疫情嚴峻，難以直接前往醫院看診諮詢，因此她決定上網詢問，直呼「怎麼排解這種焦慮情緒？」隨後，許多網友紛紛留言「我覺得我也有一點」、「我也是一直覺得會不會確診」、「真的會，現在台灣變得那麼嚴重，連出門都不敢」、「我也會，努力克服」、「我前幾天還出現恐慌症狀，突然呼吸困難心跳加快想吐，壓力太大了」等，意外引起共鳴。

不少網友也分享「現在減少看疫情發展跟運動，有比較好一點了」、「其實就是自律神經失調，我之前查過，大部分就是自我調適比較重要」、「我也會，甚至有在接受心理諮商，諮商師說疫情期間這都是正常的」、「我也會，建議多做一些開心的事」；有人則建議「嚴重還是需要看個醫生」、「可以打1925免費的安心專線討論心理壓力或情緒困擾」、「有些身心科有視訊面診哦，可以考慮看看」。