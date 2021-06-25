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憂疫苗副作用！她嘆「媽媽求我不要打」 網一面倒：先斬後奏

聯合新聞網 / 綜合報導
國內加速疫苗接種，卻傳出不少施打疫苗後死亡的案例，引發關注。示意圖，與新聞個案無關。記者陳俊智／攝影
國內加速疫苗接種，卻傳出不少施打疫苗後死亡的案例，引發關注。示意圖，與新聞個案無關。記者陳俊智／攝影

國內加緊疫苗施打速度，不過至今已累積多起接種後死亡的案例，讓不少尚未施打的民眾感到卻步。一名網友就透露，她認為只要輪到自己符合資格，就該儘速預約接種，但媽媽卻不斷要求她「不要打」，雖然她心意已決，家人的態度仍讓她相當苦惱。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己的家人堅持不打任何廠牌的疫苗，就是擔心會出現嚴重的副作用，她也願意尊重家人的選擇。然而，她表明自己若有機會就願意施打疫苗後，媽媽卻突然情緒激動，甚至苦命哀求她「拜託千萬不要去」。

面對家人的擔心，原PO曾詢問「如果不打疫苗，我被感染怎麼辦？」沒想到媽媽卻回應「不會那麼衰」，並認為假如真的「衰到被傳染新冠病毒」，那一家人也只好認命接受，因為「那就是妳的命運」。

原PO無奈地說，家人的立場和態度，讓她忍不住有種「打疫苗就是忤逆不孝」的感覺，但自己仍想安排接種，因此曾想過隱瞞家人、偷偷去打，卻又怕被發現後難以解釋，兩難之下，只好上網詢問大家的想法。

不少長輩因擔心副作用，而不願施打新冠疫苗。示意圖／本報資料照
不少長輩因擔心副作用，而不願施打新冠疫苗。示意圖／本報資料照

文章曝光後，許多網友都留言「自己的生命自己作主」、「偷偷打，不要跟她說就好」、「去打但不要講，先斬後奏」、「打完疫苗接種書藏好」、「照打啊，成年了應該自己做決定」、「有打沒打風險自負，不用跟他人報告」、「妳行蹤都被她抓緊緊嗎？先打啊」、「沒什麼好怕的」等，支持原PO照樣接種。

也有少數人認為「其實媽媽也沒有不對，就是自行承擔後續風險，網友沒人真正關心妳」、「是說也還沒輪到妳吧，可以再觀察看看啊」、「就怕妳猝死吧」；還有人則說「我本來不想打，被父母一直唸」、「我才不管，已經去打了，保護自己跟家人」、「我家老人都是自己願意打」、「家中長輩也都在傳疫苗打了多嚴重」等，分享各自經驗。

疫苗 PTT

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