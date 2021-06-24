防疫不嫌多！他讚好市多「每枝筆」都消毒 網列舉更狂措施
三級警戒延長到7月12日，國人也繼續努力防疫，只是就算避免外出活動，偶爾還是得去賣場「補貨」，維持基本生活需求。一位民眾日前去美式賣場消費，發現賣場消毒不遺餘力，細到連每枝筆都不放過，讓他忍不住分享大讚。
這位民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，畫面中可見兩個筆筒，一個是「已消毒可使用」，另一個是「使用完請放這」。發文者寫道，「好市多連客人使用的筆都願意每一枝每一枝的消毒」，相比之下，其他大賣場都沒能做到這點，因此值得稱讚。
該貼文不到一天就吸引了上萬人按讚，「我有看到收銀員在幫我結帳之前先消毒前一位用過的刷卡機」、「好市多防疫真的做得很好，不斷擦拭冰箱手把及推車」、「每結帳一次就酒精擦拭一次收銀台也是非常專業」、「商品上結帳檯，推車立刻有工作人員消毒，超用心！」、「好市多的防疫措施是我看過各大賣場最嚴謹落實的」。
有人則表示這在國外是常態，「美國去年在疫情爆發的時候每個超市都會這樣做，有負責清潔的店員在外面收擦推車，連在收銀台付完錢後收銀員也會把每個客人用完後的觸控螢幕擦一擦」、「澳洲也是，大到賣場，小到旅客服務中心」。
不過也有許多網友指出，這樣做的店家不只好市多，而且還有更貼心的做法，「巷口的全家跟麥當勞也有」、「我家旁邊的雞排店也這樣做」、「家樂福入口處會供應透明手套，減少商品碰觸感染風險」、「宜蘭的喜互惠防疫設備裝備什麼都有，櫃檯也是間隔開放結帳，員工還會確實掌握你有沒有保持社交距離等待結帳」、「我去土城菜市場，他們連錢都噴酒精」、「我上個月到本田保養車子，櫃檯叫我簽完名，把筆帶走」。
但還是有不少人覺得這樣仍不夠令人安心，「難保有人看都不看就丟錯筆筒，寫完的丟去已消毒」、「如果有一位顧客手上有病毒，拿筆的時候，鄰近的筆都可能被污染」、「我覺得自備酒精寫完噴一下最放心，不然你寫字也會碰到桌子跟紙呀」。
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