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叫外送會給小費嗎？ 網揭這狀況一定給：心懷感激

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「真的會給外送員小費嗎？」示意圖。記者曾原信／攝影
有網友好奇詢問「真的會給外送員小費嗎？」示意圖。記者曾原信／攝影

全國三級防疫警戒期間，許多都人仰賴外送服務，避免親自外出而暴露在染疫風險之中。有網友就指出，部分外送平台上有額外支付外送員小費的功能，但他本人幾乎沒點選過，好奇詢問「真的有人會給嗎？」文章曝光後，引發熱烈討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，有些外送平台在送餐順利完成後，若對外送員的服務感到滿意，可以選擇額外再支付一筆小費的選項。但他認為，平時外送員跑單就有一定的費用，加上在外送平台點餐往往比親自至店消費還貴，因此給小費的意願實在不高。

說明完自身立場後，原PO也好奇詢問「真的有人會給外送員小費嗎？」隨後許多網友湧入留言「載小孩的、年紀很大的會給」、「很常給，我看我朋友大概平均10張會有一張給」、「其實蠻多人會給的」、「有時候會啊，遇過超有禮貌的」、「某家東西每次來都有湯汁灑出來，有一次送來乾乾淨淨的沒灑，就給小費了」、「都會固定給10％以上」。

而其中最多網友點名的給小費狀況就是「下雨天」，直呼「看天氣」、「下大雨和大半夜那種時段，只能用小費感激對方了」、「下雨的時候遇到很親切的會給」、「下雨都會給，越大雨給越高」、「下大雨真的會給，自己都不想出門了」、「下雨一定給」等；不過也有少數人說「要給不要透過平台比較好」、「不會，這風氣養起來，外送平台公司也只會繼續砍薪資」、「給幹嘛，要錢應該跟公司爭取」。

外送員 薪資 PTT

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