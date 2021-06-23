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客只點小杯紅茶提「奇葩要求」 外送員一看傻眼：給我拖鞋

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間，民眾對於食物外送平台的依賴增加。一名外送員分享近日接到的「奇葩訂單」，結局曝光網友全笑翻。記者曾原信／攝影
疫情期間，民眾對於食物外送平台的依賴增加。一名外送員分享近日接到的「奇葩訂單」，結局曝光網友全笑翻。記者曾原信／攝影

疫情期間，民眾為避免染疫皆減少外出，三餐多自煮或依賴食物外送平台，也讓外送員在疫情期間身負重任。一名外送員發文分享近日接到的「奇葩訂單」，他說明客人只點了一杯小杯的紅茶，還向他提出了「獨特要求」，結局曝光網友全笑翻。

原PO在FB社團「外送員的奇聞怪事」發文，他在文中說明自己最近接到一張「奇葩訂單」，客人只點一杯小杯紅茶，沒想到原PO才剛跟店家拿完餐點，「機車一發動，就收到客人訊息。」從他貼出的對話紀錄可以看到，客人問說「請問你敢打蟑螂嗎？」，原來是客人家中剛剛出現了一隻疑似大蟑螂的生物，「我們兩個女生都非常害怕⋯⋯不敢出房門。」

原PO發文分享近日送外送時遇到的奇葩要求，貼文引起熱議。圖／取自外送員的奇聞怪事
原PO發文分享近日送外送時遇到的奇葩要求，貼文引起熱議。圖／取自外送員的奇聞怪事

對方接著詢問原PO能否協助「打蟑螂」，也表示願意額外給小費。原PO沒想過外送還要兼滅蟲，哭笑不得的他只好回覆「給我拖鞋」。文末原PO也附上蟑螂屍體的照片，表示成功達成任務。

對於客人的「滅蟑」要求，原PO哭笑不得的回覆「給我拖鞋」，事後也拍下蟑螂屍體表示任務完成，貼文笑翻網友。圖／取自外送員的奇聞怪事
對於客人的「滅蟑」要求，原PO哭笑不得的回覆「給我拖鞋」，事後也拍下蟑螂屍體表示任務完成，貼文笑翻網友。圖／取自外送員的奇聞怪事

貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛笑說發現外送新市場，「其實點飲料只是為了找人來幫她打蟑螂嗎？」、「原來做的不是外送員，是萬事屋」、「結果小費1000$，以後不會跑了，每天去她家打蟑螂」、「原來還有這招，我超怕壁虎，以後我家有壁虎，我叫外送來幫我抓壁虎、給500元小費」、「以後平台會出打蟑螂，打老鼠，打蚊子，換燈管服務」。

疫情 外送員

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