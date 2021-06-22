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買錯東西唸1個月！妻放葉黃素「別再買錯」 他嘆：別得罪女人

聯合新聞網 / 綜合報導
美式大賣場好市多的商品多樣，價格又實惠。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式大賣場好市多的商品多樣，價格又實惠。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

大賣場是民眾最愛採買的地方，裡頭商品眾多、價格實惠，因此許多人都會一次大量購買，但有位男網友發文說之前買錯東西，結果被老婆唸了一個月，前幾天又被交代買東西，沒想到老婆竟然給了一瓶葉黃素，還留了張紙條提醒他不要再買錯了，讓男網友直呼「千萬別得罪女人」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，上次買錯點東西結果被老婆唸超久，經過一個月了還記得，讓他忍不住抱怨「女人是最會記仇的生物」，沒想到日前老婆又要他去買東西，竟然在桌上放了一瓶葉黃素，讓他看了很傻眼。

從原PO貼出的照片看到，桌上放了一張購買清單，上面寫了「牛奶、雞蛋、綜合菇、美國菲力牛排、韓國泡菜、豚骨拉麵、雞胸肉」等多樣物品，清單上面還貼了一張小紙條並放了一瓶葉黃素，紙條上寫著「吃顆葉黃素再出門，隊友！不要再買錯了！上次10錯4」。

原PO無奈地說「放這罐絕對是故意的，我感受的出來，是讓我補眼睛，順便長長記性」，貼文也引起鄉民們熱議，「字體非常的有生命力（咬牙切齒的樣子）」、「這不是男女問題，10錯4耶」、「拿葉黃素不錯了，一般情況可以預期是拿菜刀啊」、「10錯4…真心不是記仇」、「10錯4！你的不良率跟我老公有得拚喔」。

許多女網友也透露自己老公的糗事，「叫隊友去711拿個貨還要打給我『妳後3碼幾號？』拳頭能不硬嗎？」、「這讓我想起要山藥但回來的是牛蒡，還說都是樹根」、「我家隊友是我跟他講要買什麼，他叫我用寫的寫在Line，但他抵達好市多後又打電話問我要買什麼？（掛電話加丟筆）」、「原來不是只有我家有豬隊友，我連跟店員的台詞都完好無缺的寫給他，還是能錯」。

一名男網友因為買錯東西，結果被老婆唸了一個月，甚至還要他吃葉黃素，別再看錯清單了。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名男網友因為買錯東西，結果被老婆唸了一個月，甚至還要他吃葉黃素，別再看錯清單了。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」

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