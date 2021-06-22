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超羨慕！美國麥當勞「打疫苗送免費餐點」 台網友：反觀我們

聯合新聞網 / 綜合報導
美國麥當勞在加州祭出打疫苗送免費餐點活動，鼓勵民眾多多接種疫苗。美聯社
美國麥當勞在加州祭出打疫苗送免費餐點活動，鼓勵民眾多多接種疫苗。美聯社

新冠肺炎本土疫情肆虐，台灣正面臨疫苗荒，自行購買的部分加上美日兩國捐贈的數量總共有3355萬劑，但總到貨量只有485.66萬劑，讓許多民眾期盼疫苗數量能多一些。在美國沒有疫苗缺乏問題，甚至還能在大賣場和速食店施打，麥當勞還發起接種疫苗就送餐點的活動，讓台灣網友看了超羨慕。

根據外媒《NBC Los Angeles》報導，麥當勞和加州公共衛生部攜手合作，從6月21日開始，在70多個地點有免費的新冠疫苗接種，「快閃診所」也為麥當勞的員工、其家人和一般民眾提供疫苗。為了鼓勵大家多多打疫苗，麥當勞還祭出誘因，只要接種疫苗的人就可以獲得一張免費餐點券。

這項新聞被台灣網友轉貼到PTT，許多人看了羨慕不已，「羨慕死」、「台灣應該放旅遊團去美國打疫苗才對」、「可以每天去打吃免錢大麥克嗎？」、「台灣麥當勞不跟上嗎？阿不是跨國企業？」、「加打一支嬌生可以換大薯嗎？」、「打疫苗送漢堡，太爽了吧」。

更有許多人大酸特酸，「台灣還要用特權才打得到」、「國外打疫苗送錢，台灣打疫苗送檢調」、「一堆沒疫苗打的百姓每天都在恐懼中度過」、「（台灣）要看看怎麼樣才跟得上加州」、「我們有高端啊，還可以多打幾次」、「要鼓勵老人打，送蔥就好了」、「人家是拜託人民打疫苗，台灣真的很可憐，人民想求都求不到」。

麥當勞 疫苗

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