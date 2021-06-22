為何肉包底部都有張紙？ 內行人解釋用途：沒蒸過東西嗎

肉包是許多人愛吃的美食之一，只要一兩顆就非常有飽足感，不僅可以當作點心，也能當成正餐。有網友在PTT發文表示今天（22日）早餐吃肉包時看到每顆底部都有張紙，讓他很好奇這張紙有何作用？貼文引起熱議，有內行的網友解釋其用途。

原PO說早餐吃了5顆肉包，當下突然想到為什麼每一顆包子底部都要有一張紙，他覺得吃的時候還要把紙撕掉很麻煩，有時候還會燙到手，讓他很想知道「肉包底部那張紙是幹嘛用的？」

有內行的網友解釋這張紙的用途，「怕包子黏在蒸籠上面啊」、「防黏底部啊？沒蒸過東西？不放那張紙你的包子會整坨黏在底部」、「防止跟蒸籠沾黏啦」、「黏在紙上總比黏在蒸籠好啊」、「你可以嘗試先撕掉拿下去蒸來吃，然後你就懂為什麼要有那張紙了」。

其他人也發揮創意搞笑的說，「吃不完可以放在那張紙」、「那張紙是讓你吃完擦嘴巴的啊」、「擦手用的啊」、「拿來沾醬油膏的啊」、「怕你的手髒」、「紙上若有再來一包文字，可以跟超商再要一個」、「用來吸收漏出來的肉包精華」。