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網紅忘拔機車鑰匙 一個月後出門傻眼：機車不用買太好

聯合新聞網 / 綜合報導
知名網紅黃大謙在IG限時動態分享疫情期間發生的趣事。圖／取自黃大謙IG
知名網紅黃大謙在IG限時動態分享疫情期間發生的趣事。圖／取自黃大謙IG

疫情期間，民眾為減少染疫風險皆減少外出活動，三餐多自煮或是依賴食物外送平台。網紅黃大謙昨（21日）分享疫情期間發生的趣事，他昨因要理髮而難得出門，沒想到卻苦尋不著機車鑰匙，才想起「鑰匙插在機車上」，讓他相當崩潰，貼文引起網友熱議。

黃大謙昨在IG的限時動態透露，他因為要理髮所以打算出門，沒想到睽違一個月的出門計畫卻因找不到機車鑰匙被迫延後。他無奈表示「在家裡崩潰了30分鐘，找不到機車鑰匙」，苦惱的他乾脆出門尋找，「結果出門才發現鑰匙插在外面車上整整一個月。」他也拍下愛車上傳限時動態分享，圖中可見機車上還圍著黃色的輕便雨衣，看起來其貌不揚，讓黃大謙笑說「以後買車不用買太好」。

黃大謙為了剪頭髮難得出門，沒想到卻崩潰找不到鑰匙，一出門才發現鑰匙竟「插在外面車上整整一個月」。圖／取自黃大謙IG
黃大謙為了剪頭髮難得出門，沒想到卻崩潰找不到鑰匙，一出門才發現鑰匙竟「插在外面車上整整一個月」。圖／取自黃大謙IG

黃大謙隨後表示，這並非第一次他找不到機車鑰匙，「每次找不到鑰匙都會指控最近一次來我家的人」。他也翻出過去的對話紀錄，只見他質問朋友「是不是偷拿我的機車鑰匙，我的鑰匙怎麼不見了？」而他朋友則傻眼回應，「你放在書桌⋯⋯。」黃大謙一開始對於朋友的話表示懷疑，沒想到真的被朋友說中，讓他相當不可置信，更開玩笑說「一定是他偷放書桌害我找不到」。

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