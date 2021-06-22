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免繳電費！台南正妹分享「老家這根熱水器」萬人朝聖：我家也有

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台南正妹分享了自己老家的熱水器，是要用木材燒熱水的。 圖／爆廢公社公開版
一名台南正妹分享了自己老家的熱水器，是要用木材燒熱水的。 圖／爆廢公社公開版

居家常見的有桶裝瓦斯、天然瓦斯，另外還有電熱水器，大多是消耗能源產生熱水，不過有一名台南正妹分享了家裡的「燒木材把水塔」，幾乎沒人相信自己家裡還有這個東西，而且還在使用，此文一出後馬上引起萬人朝聖熱議，很多人表示「家裡還在使用」。

一名住在台南正妹在「爆廢公社公開版」發文，她表示從出生到現在，家裡就使用「燒木材把水塔」燒熱水洗澡，所以自己有個技能就是「生火」，這個熱水器必須先準備好木材，再丟進去熱水塔，用火的溫度把水燒開，她說幾乎沒有人相信自己家裡還有這個東西，而且正在使用，她也表示「現在還有這個為傲」，也好奇別人家裡有嗎。

此文一出也引起破萬名網友朝聖，有人表示「我娘家也是用這個」、「還在燒洗澡水+1」、「我家小時候也是！我跟弟弟每天輪流生火」、「我家也有！還在使用」、「我們家也有，不過冬天較快冷卻」、「有啊！這個有用過蠻好用的，水一定夠熱」、「我家到現在也都還是仰賴這個燒熱水洗澡喔」、「邊燒水還可以邊烤蕃薯吃」、「這在以前是很先進的燒木材熱水器，那時安裝一個器材含工錢不便宜喔」。

也有不少人說「沒看過這個」、「沒看過，好神奇」、「第一次看到耶，好酷」、「好特別」、「好特別，從沒看過」、「第一次看到，也不知道能這樣燒水的！」、「第一次看到，但木材要去哪裡取得？」、「現在市區用這個會被檢舉吧」、「這是什麼？沒看過！」、「有開放體驗嗎？」。

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