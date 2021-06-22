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新創老闆在故鄉車站買廣告 感謝亡父「花掉我的獎學金」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本AI-Credit的老闆近日張貼廣告，感謝父親當初的行為，讓他有了今日的成就。圖擷取自twitter
日本AI-Credit的老闆近日張貼廣告，感謝父親當初的行為，讓他有了今日的成就。圖擷取自twitter

日本的父親節與台灣不同，相比台灣訂在八月八日，日本的則訂為「六月的第三個週日」。近來，日本就有車站刊登了大型廣告，內容是一位事業有成的年輕老闆，感謝當初父親對他做過的往事。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，最近在岩手縣的二戶車站與盛岡車站，出現了一張寫滿了文字，卻沒有任何插圖的廣告。廣告標題大大的打著「謝謝你把我的獎學金花掉，父親」，而由文末的屬名來看，張貼這個廣告的，是開發出付費app的新創老闆足澤憲。

足澤憲表示，以前家裡沒給他生活費，因此從中學時代起就得自己打工賺錢。而他所申請的獎學金（註：日本的「獎學金」需要償還，類似台灣的學貸），後來還被父親拿走，拿去買了一台個人電腦。不過因為足澤的父親只是衝動購物，實際上買了也沒在用，於是那台電腦就轉交到足澤的手中。

由於長年經濟自主，加上有著個人電腦的幫助，足澤在一邊還清獎學金的同時，一方面發現到除了現金以外，有許多付款管道是能夠累積紅利點數的。於是他便以此為契機，開發出付款app「AI-Credit」。這款app即時算出用哪種方式付款，能最大化紅利回饋，幫助消費者省下荷包。

如今成為小有成就的老闆，足澤認為，當初就是父親讓他自己賺錢，又買了電腦並輾轉交到他手上，他才會有今天，因此特別在日本的父親節時刻刊登廣告感謝。雖然足澤的父親現在已經過世了，無緣親眼見證這些看板。不過也讓許多人見證到，他對足澤產生了什麼樣的影響。

父親節 親子

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