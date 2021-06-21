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希望「628解封」嗎？ 網籲先不要：因為台灣人很健忘

聯合新聞網 / 綜合報導
國內疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至本月28日，有不少人都期待28日當天能正式解封，讓生活恢復正常。 圖／聯合報系資料照
國內疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至本月28日，有不少人都期待28日當天能正式解封，讓生活恢復正常。 圖／聯合報系資料照

國內新冠本土疫情大爆發，自5月19日宣布全國三級警戒，並將警戒時間延長到6月28日，眼看目前疫情有趨緩的跡象，便有網友擔心，若真的在28日時解封，是否有可能讓疫情再升溫，但不能出門又很悶，於是便好奇向網友們發問「大家會希望6/28解封嗎？

原PO在PTT的女孩板上發文表示，最近疫情開始趨緩了，但仍處於確診數破百的情況，而自己是覺得28日之後應該繼續維持三級，若解封可能會讓疫情再升溫，但矛盾的是，一想到不能出去玩，就讓他直呼「真的好悶」，並好奇問網友「不曉得大家怎麼看，會希望6/28解封嗎？」

此文一出，不少受疫情影響的網友便紛紛回應「希望啊，餐廳都快倒了」、「不解封很多店要倒了」、「很多人因為三級已經一個月沒收入了，甚至不斷賠錢，能果斷說不要解封的人真的很幸福，要不要解真的很兩難」、「兩難啊，很多店家快撐不下去」。

而也有部分留言的認為，28日解除三級還太早，需要避免「完全沒條件的解」，「太快了，不能解！國外就是這樣一直又升高」、「解封肯定確診爆表，很恐怖」、「百例沒資格解封吧」、「覺得不要急比較好」、「先不要，台灣人很健忘，過得太爽疫情會大反撲」、「不要完全沒條件的解，不然一堆人已經蠢蠢欲動要出門玩」、「太快了，肯定二次爆發」、「很怕一解就爆，最近趨緩有些人已經忍不住要串門子了」。

疫情 三級警戒 PTT

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