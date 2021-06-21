聽新聞
test
0:00 / 0:00

高齡學霸阿嬤事蹟超狂！工整筆記曝光 網全傻眼：太神了

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO發文他的分享「學霸阿嬤」，他說明阿嬤每天都認真學習，還會抄寫筆記，令他相當敬佩。圖片來源／ingimage
原PO發文他的分享「學霸阿嬤」，他說明阿嬤每天都認真學習，還會抄寫筆記，令他相當敬佩。圖片來源／ingimage

許多長輩即使年紀大了依舊每天認真充實自我，跳舞、閱讀、學才藝，落實「活到老，學到老」的精神，相當令人敬佩。近日一名網友發文分享自己的「學霸阿嬤」，不只每天吸收新知，還會認真製作精美筆記，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「我的學霸阿嬤」，文中他說明阿嬤今年已高齡82歲，依舊每天認真學習，「她每天都在唸一堆書，還會上YT聽佛經之類的，最近在研究易經，前陣子還在學日文。」阿嬤超認真的生活態度讓原PO自嘆不如，「她說她怕她老人癡呆，我覺得我可能比她早癡呆，我最近每天只會躺在沙發上看劇跟耍廢而已。」

除了興趣廣泛，原PO也分享阿嬤有寫筆記的習慣，「她會每天把看到內容做筆記什麼的，果然以前是北一女後來還當數學老師⋯⋯。」原PO也貼出阿嬤的筆記照片，照片中可見筆記清晰，字跡工整。原PO也補充阿嬤還會向孫子輩請教如何製作長輩圖，「上面還會打字每天早上傳給大家。」

原PO發文分享阿嬤的「學霸事蹟」，也貼出阿嬤抄寫的精美筆記，引起網友熱議。圖／取自Dcard
原PO發文分享阿嬤的「學霸事蹟」，也貼出阿嬤抄寫的精美筆記，引起網友熱議。圖／取自Dcard

看到原PO分享的「學霸阿嬤」，也有網友發文「我阿嬤該不會是你阿嬤的學妹？」回應。他在文中描述自己的阿嬤「從疫情開始之後，就改成在家用zoom線上學佛，比我們還先進」，此外阿嬤的字跡也像原PO的阿嬤一樣精美，讓他直呼「阿嬤們的字都這麼美，是要我們這些小廢廢孫子/女輩們去旁邊玩沙嗎？」

有網友也分享自家阿嬤的筆記，更直呼「我阿嬤該不會是你阿嬤的學妹？」。圖／取自Dcard
有網友也分享自家阿嬤的筆記，更直呼「我阿嬤該不會是你阿嬤的學妹？」。圖／取自Dcard

「學霸阿嬤們」的事蹟引起網友熱議，「太神了」、「你阿嬤的字好漂亮唷，很佩服這種活到老學到老的精神」、「真不愧是高知識份子欸，我的字連我自己回去看都有可能看錯」、「我阿嬤寫的都是別人跟他簽的539號碼(他是組頭)， 某種程度上也算在做筆記吧⋯」、「你真的可以嗆別人我阿嬤都比你厲害」。

阿嬤 學霸 長輩圖 北一女 Dcard

延伸閱讀

家庭主婦忙嗎？男居家上班 驚覺妻整天悠哉看動畫

快查詢！孩童家庭防疫補貼1萬「提早入帳」 爸媽驚喜：超快

太害怕竟夢到爸媽確診！ 親子面對疫情「3關鍵」：別讓孩焦慮

88歲外婆不想打疫苗 暖心原因曝光網友感動：很慚愧

相關新聞

高齡學霸阿嬤事蹟超狂！工整筆記曝光 網全傻眼：太神了

許多長輩即使年紀大了依舊每天認真充實自我，跳舞、閱讀、學才藝，落實「活到老，學到老」的精神，相當令人敬佩。近日一名網友發文分享自己的「學霸阿嬤」，不只每天吸收新知，還會認真製作精美筆記，引起網友熱議。

地上驚見「台南市長紅包」沒人撿 店家疾呼釣出本人11字留言

「路上的紅包不可亂撿」是台灣人熟知的民間習俗，但台南有家喫茶店昨（19）日發現店門前地上有份紅包，上面還有台南市長黃偉哲的名字，店家發現路過的民眾沒人敢撿，於是在臉書上發文疾呼「快和市長說東西掉了」，貼文引來網友們熱議，沒想到連黃偉哲也親自留言回覆。

銀行也校正回歸？10萬紓困金入帳秒收回 網笑：6秒還款完畢

國內疫情嚴峻，不少民眾的生計也受到影響，紛紛搶著申辦政府紓困，就是希望能將衝擊減至最低。不過昨（18）日一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己向勞動部申請紓困，沒想到10萬元剛入帳，幾秒鐘又「收回去」，並顯示「放款沖正」字樣，讓他笑說「原來銀行也跟上流行校正回歸？」

三級警戒解除後「最想做的事」網一面倒指：餐廳內用！

國內疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至本月28日，有不少人都期待28日當天能正式解封，讓生活恢復正常。對此，便有一名網友假設若三級警戒解除，最希望優先解封哪一項？並列出「餐廳恢復內用」等8項解封後的措施，讓許多網友們紛紛參與回應。

故宮神翻譯黃庭堅草書 網友驚：竟是一篇廢文

北宋時期著名書法家黃庭堅的書法作品至今仍有許多完整保留下來，國立故宮博物院南部院區近日在臉書分享其作品《致立之承奉》，並將草書文言文翻譯成白話，未料卻引來許多網友回應，驚訝表示「發個廢文也能變藝術名品」，甚至有人發現該篇文章甚至有40多人蓋章認證。

聽不懂實名制！女買早餐見「冷笑話劇情」上演 網喊對話太經典

國內新冠肺炎嚴峻，全台也持續在「三級警戒」，包括外出全程佩戴口罩，餐飲一律外帶，還有配合政府防疫，當出現狀況時疫調能追蹤，出入店家都必須要「實聯制」，但卻也因此出現不少紛爭和鬧出笑話，有一名女網友分享自己在早餐店等餐時，聽到一位阿公跟店員的「爆笑對話」，宛如冷笑話的劇情讓不少人直呼經典。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。