高齡學霸阿嬤事蹟超狂！工整筆記曝光 網全傻眼：太神了

許多長輩即使年紀大了依舊每天認真充實自我，跳舞、閱讀、學才藝，落實「活到老，學到老」的精神，相當令人敬佩。近日一名網友發文分享自己的「學霸阿嬤」，不只每天吸收新知，還會認真製作精美筆記，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「我的學霸阿嬤」，文中他說明阿嬤今年已高齡82歲，依舊每天認真學習，「她每天都在唸一堆書，還會上YT聽佛經之類的，最近在研究易經，前陣子還在學日文。」阿嬤超認真的生活態度讓原PO自嘆不如，「她說她怕她老人癡呆，我覺得我可能比她早癡呆，我最近每天只會躺在沙發上看劇跟耍廢而已。」

除了興趣廣泛，原PO也分享阿嬤有寫筆記的習慣，「她會每天把看到內容做筆記什麼的，果然以前是北一女後來還當數學老師⋯⋯。」原PO也貼出阿嬤的筆記照片，照片中可見筆記清晰，字跡工整。原PO也補充阿嬤還會向孫子輩請教如何製作長輩圖，「上面還會打字每天早上傳給大家。」

原PO發文分享阿嬤的「學霸事蹟」，也貼出阿嬤抄寫的精美筆記，引起網友熱議。圖／取自 Dcard

看到原PO分享的「學霸阿嬤」，也有網友發文「我阿嬤該不會是你阿嬤的學妹？」回應。他在文中描述自己的阿嬤「從疫情開始之後，就改成在家用zoom線上學佛，比我們還先進」，此外阿嬤的字跡也像原PO的阿嬤一樣精美，讓他直呼「阿嬤們的字都這麼美，是要我們這些小廢廢孫子/女輩們去旁邊玩沙嗎？」

有網友也分享自家阿嬤的筆記，更直呼「我阿嬤該不會是你阿嬤的學妹？」。圖／取自 Dcard

「學霸阿嬤們」的事蹟引起網友熱議，「太神了」、「你阿嬤的字好漂亮唷，很佩服這種活到老學到老的精神」、「真不愧是高知識份子欸，我的字連我自己回去看都有可能看錯」、「我阿嬤寫的都是別人跟他簽的539號碼(他是組頭)， 某種程度上也算在做筆記吧⋯」、「你真的可以嗆別人我阿嬤都比你厲害」。