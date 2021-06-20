地上驚見「台南市長紅包」沒人撿 店家疾呼釣出本人11字留言

「路上的紅包不可亂撿」是台灣人熟知的民間習俗，但台南有家喫茶店昨（19）日發現店門前地上有份紅包，上面還有台南市長黃偉哲的名字，店家發現路過的民眾沒人敢撿，於是在臉書上發文疾呼「快和市長說東西掉了」，貼文引來網友們熱議，沒想到連黃偉哲也親自留言回覆。

「Kadoya喫茶店」臉書發文表示這份紅包在地上好幾個小時，每個人走過路過都不敢撿，讓店家忍不住向黃偉哲市長喊話，「黃偉哲市長，不要亂丟，快撿回去。認識市長的，趕快和他說，東西掉了…如果市長都不來，該怎麼辦？」

沒想到貼文竟然真的吸引黃偉哲留言「修但幾勒（稍等一下）！我還沒躲進草叢」，短短11個字引來上千人按讚，店家也更新文章回覆說「市長已回覆，在等市長進草叢！聽說市長有妹妹，但，金交椅，x5無福消受啊」。

貼文也引起網友搞笑留言，「笑死，市長是不是躲在旁邊變電箱後面啊」、「市長原本默默去買甜點，結果不小心掉落證物？」、「一不小心，就脫單了」、「撿了市長會跑出來」、「拉起封鎖線」、「如果是我會撿，而且很開心的花掉」。