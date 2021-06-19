銀行也校正回歸？10萬紓困金入帳秒收回 網笑：6秒還款完畢

國內疫情嚴峻，不少民眾的生計也受到影響，紛紛搶著申辦政府紓困，就是希望能將衝擊減至最低。不過昨（18）日一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己向勞動部申請紓困，沒想到10萬元剛入帳，幾秒鐘又「收回去」，並顯示「放款沖正」字樣，讓他笑說「原來銀行也跟上流行校正回歸？」

原PO在文中表示，自己申請了政府的10萬元紓困補助，但他發現原本玉山銀行的網銀帳戶顯示放款10萬元，不料卻在短短10秒內又收回，讓他開玩笑說「原來玉山銀行也是『方唐鏡』？」接著他就打電話詢問客服人員，對方卻回覆「要查查看」，於是他就好奇詢問廣大網友「有人有遇到相同情況嗎？」

PO文一出後，隨即引來網友熱議，在網路上瘋傳，並紛紛回應，「原來銀行也玩當沖」、「可能本來想放給你紓困，但想想算了」、「給你6秒領，請把握機會」、「成功達到了一秒幾萬上下的人生成就」、「恭喜你6秒就還款完畢」、「至少曾經擁有過」、「打破記錄，當天放款，當天還款」、「應該要慶幸沒有順便扣你利息」。

也有部分網友解釋，是「銀行職員過戶時入錯戶口」，「認真回答，就是銀行職員過戶時入錯戶口，如果他即時發現問題，便要進行更正」、「就是入錯帳，所以把那筆帳消除，銀行術語叫沖正，8年資歷前行員路過」、「行內轉錯帳，主管看到可以馬上沖正」、「放款沖正可能是內部作帳程序出錯沖正」。