聽新聞
test
0:00 / 0:00
故宮神翻譯黃庭堅草書 網友驚：竟是一篇廢文
北宋時期著名書法家黃庭堅的書法作品至今仍有許多完整保留下來，國立故宮博物院南部院區近日在臉書分享其作品《致立之承奉》，並將草書文言文翻譯成白話，未料卻引來許多網友回應，驚訝表示「發個廢文也能變藝術名品」，甚至有人發現該篇文章甚至有40多人蓋章認證。
國立故宮博物院南部院區貼文指，黃庭堅作品中以「草書」最為出名，因他用筆頓挫起伏，結體傾側多姿，展現獨特面貌，但有時因為寫得太草，不容易辨別文章內容，而小編也特別將《致立之承奉》翻譯，發現整封信除了頭尾的問候句，整篇都是黃庭堅與友人的閒話家常。
原文寫道：
庭堅頓首 辱
教審
侍奉萬福為慰 承
讀書綠陰 頗得閑樂 甚善 甚善
欲為素兒錄數十篇妙曲作樂
尚未就爾 所送紙太高 但可書大
字 若欲小行書 須得矮紙乃佳
適有賓客奉答草率 庭堅頓首
立之承奉足下
故宮小編翻譯為：
我的書房綠意盎然，覺得好輕鬆舒適，真不錯。
本來想替孩子抄一些譜來彈奏，但一直還沒開始。
你之前送我的紙品質很好，適合寫大字。
但如果要寫小字的話，還是用小一點的紙就好。
剛好有人來了，先這樣，掰掰囉！
許多網友們閱讀完後也紛紛表示，「翻譯的真是生活化」、「這是一種我廢我驕傲的態度」、「這個白話文翻譯，真符合現代人」、「會不會當年這書畫商是在黃家的垃圾堆中找到，庭堅的字是無價，趕快表紙高價賣出」、「臉書發文湊字數的概念或是藏頭詩」。
其中有部分網友發現，「為什麼蓋了ㄧ堆印章」、「會不會這個文章它真正的價值是那些印章，而不是那篇文章」、「小編拍到蓋章按讚的約有40個，實際上要到現場才知」。事實上古代帝王在欣賞完名家大作後，習慣在空白處蓋上自己的名字，顯見其作品的價值，並使該作品流傳下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言