看時間都剛好是4:44！她嘆「毛毛的」 網反喊恭喜：天使來了

在東方國家中，因數字「4」的諧音與中文裡的「死」相近，而被認為是不吉利的象徵，不少人在日常生活都會盡量避免使用。而一名網友就分享，自己每次抬頭看時間時，常常都恰好看見「4:44」，讓她相當害怕。不過話題曝光後，意外引來內行人士分享「4」的另一層意義，引發熱議。

一名網友在網路論壇Dcard發文表示，自己抬頭查看時間時，好幾次都正巧遇上「4:44」，由於次數相當頻繁，讓她不免有些畏懼，甚至嚇得直呼「這是什麼上天給我的暗示嗎？」

沒想到文章一出，許多網友回應「超常！看到都會覺得毛毛的」、「我也會這樣」、「我會耶，連4月14號出去玩都覺得毛毛的」、「我也會，不過應該是太在意這數字了」、「我非常容易剛好在444的時候開手機看時間，每次發現又是就很困惑」、「有時候半夜起來尿尿看都剛好444，後來尿完都不敢看手機」、「以前沒有對4有特別想法，但某一天看時間剛好是444，覺得很不舒服」等，引起共鳴。

不過也有許多人點出，其實「4」在西方國家不僅沒有不好的含義，且在美國靈修大師Doreen Virtue提出的「天使數字」中，看見「444」其實代表著天使正圍繞在身邊；網友也紛紛直呼「以前也很怕看到444，但後來知道天使數字後很愛」、「只要不經意的看到時間是444，那天就會順利到爆」、「傻傻的，是天使數字」、「我也超想看到天使數字的說」、「444很棒，知道天使數字之後，有時候沒看到還會難過」。