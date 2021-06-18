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如何切洋蔥不會淚流滿面？ 內行人傳授6大撇步

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

相信許多家庭主婦或喜愛做料理的人都會遇到一個問題，就是切洋蔥，因為每次切都會流眼淚，網路上也有撇步教導怎麼處理才不會淚流滿面，甚至還有切洋蔥神器，讓婆婆媽媽們在處理時不怕頻頻掉淚。臉書「爆怨2公社」就有網友發文求助切洋蔥的方法，貼文一出就有行家傳授訣竅。

原PO在臉書貼出買來的一大顆洋蔥，但擔心處理時會刺激眼睛忍不住掉淚，於是上網詢問「有什麽方法切它不會流淚？」貼文引來逾千人按讚留言討論，許多網友搞笑地說「叫別人切」、「不要放感情」、「不要切到手就比較不會流眼淚了」、「閉著眼睛切保證不流淚，但會流血」、「拿給阿嬤」、「我都戴泳鏡切」。

不過也有內行人正經地傳授訣竅，「1.冰過、2.頭尾外皮去掉後泡水、3.戴口罩，用電風扇在旁邊吹、4.刀子邊沾水邊切，賣洋蔥的人路過」、「冰過比較不會辣眼睛，切之前灑鹽，然後快狠準」、「我切沒流過眼淚，看網路辦法是在水裡切，就不會有刺激性物質飛到眼睛」。

除此之外，網路上還有生活智慧王也教大家6個方法，「1.將洋蔥浸入熱水5分鐘再切、2.先將洋蔥冷藏20～30分鐘再切、3.可以菜刀和切口先沾水、4.盡量整顆切完再移動，減少切面接觸空氣，降低揮發性、5.洋蔥根部留到最後再切，因為硫化物主要分布在洋蔥的頭尾、6.可以沿著纖維厚切，減少細胞破壞，這樣硫化物也比較較不會揮發在空氣當中。」

爆怨公社

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