88歲外婆不想打疫苗 暖心原因曝光網友感動：很慚愧

日本贈送給台灣的124萬劑AZ疫苗，15日已經在全台各縣市實施接種，接種順序為第1至6類對象，包含長照機構、洗腎患者、75歲以上長者等共267.5萬人。殯儀館接體員《BigBrother大師兄》在臉書透露日前打電話給外婆，並提醒要去施打疫苗，但外婆卻拒絕，得知原因後讓大師兄難過地掉下淚來。

大師兄表示疫苗開打當天就打電話回去提醒外婆要去接種，一開始外婆說沒有接到通知，讓大師兄聽了生氣地說「阿嬤，沒關係，我明天打去鄉公所，為什麼妳沒有疫苗可以打，明明妳都符合88歲以上可以施打疫苗的資格呀！」但外婆卻表示「阿嬤老了，不想打了。這些東西給別人打就好啦，老灰仔（老人家）打了沒用，該走總是會走。」一席話讓他聽了不知道該怎麼勸說，就連請媽媽打電話得到的答案也是一樣。

大師兄有感而發地說，之前看網路文章發現不少人批評為何疫苗要先讓長者施打，還說年輕族群才是撐起這個社會的動力，「假如年輕人倒了，誰來照顧老人家？或是以長遠性來說，年輕人應該要先打」，他表示不了解這些事，或許他們有他們的想法，但如果今天只有一支疫苗，自己會毫不猶豫選擇給外婆打。

勸說不了的情況下，大師兄也只能希望外婆不要亂跑，她聽了笑說自己很久沒出門了，只有在家裡種種菜而已，而且年紀大了朋友也都走的差不多了，最後還要他打電話去鄉公所詢問「我不打的話，疫苗可以先給（大師兄的）阿姨或是表哥打嗎？」讓大師兄聽了忍不住掉下眼淚，「其實我阿嬤只是個小小的人物，但是在我的心中，她是個偉大到不行的人，雖然不可能，但是在放棄打疫苗的同時，她想到的還是自己的家人，真的很感動！」

文章讓許多網友看了感動不已，「看到阿嬤的說法真是讓人動容，老人為年輕人想，年輕人卻有這自私的想法，慚不慚愧啊」、「謝謝阿嬤，您的態度真令人敬佩」、「阿嬤是對的！要是我到她這年紀也會如此，外面的世界吵吵鬧鬧就讓他們吵去，將來也是要走這一回」、「阿嬤這麼善良，一定可以長命百歲的」、「其實給老人優先打是要降低重症機率，以免拖垮醫療量能…但阿嬤的無私大愛真的很感人」。

還有人幫原PO想辦法帶阿嬤去打疫苗，「告訴阿嬤說，媽祖婆降駕指示，米壽之人要打針，才能護佑子孫」、「建議阿嬤施打，雖然她不常外出，但其他人可能會接觸到病毒，再傳染給她，這樣的風險更大喔」、「可以這樣跟她說，沒有打疫苗的話，少年人想要去看她，也會怕把病毒傳給她就不去了，這樣阿嬤多孤單」。