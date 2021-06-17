實測外送跑單換算「時薪386元」爽賺當正職？ 他提3缺點：千萬不要

疫情期間，許多民眾都乖乖待在家中、減少移動，一日三餐也多依賴外送美食服務，近日就有網友聽聞當外送員跑單7天88小時賺了3萬2千多，月入更是10萬起跳，讓他忍不住好奇「外送員適不適合當正職工作？」於是透過2周時間實測得出結論。

這名網友實測「外送員適不適合當正職？」他從5月31日至6月7日跑單7小時26分鐘，除了中間有2天因北市市區淹水而取消，這6天總共賺了2832元，7日至14日跑單30小時賺了11465元，14日至21日跑單14小時又50分鐘，再賺5989元，完整跑單時間共14天52小時又36分，賺進20286元，換算時薪約386元。

原PO表示，照這樣看起來，這個月跑外送的收入大概是4萬出頭，扣掉油錢、換機油的錢（約3000元），每天大概上工4小時的話，月薪可以達到3萬7。不過，他也認為正職的時數每天最少跑10小時，「外送這個工作取代性質高，沒有勞健保、沒有保障」，每天風吹日曬就是外送員辛苦的地方，也坦言「千萬別把這個工作當正職」。