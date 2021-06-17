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實測外送跑單換算「時薪386元」爽賺當正職？ 他提3缺點：千萬不要

聯合新聞網 / 綜合報導
近日受到疫情影響，民眾關在家減少移動，因此外送美食服務使用量大增。 圖／聯合報資料照片
近日受到疫情影響，民眾關在家減少移動，因此外送美食服務使用量大增。 圖／聯合報資料照片

疫情期間，許多民眾都乖乖待在家中、減少移動，一日三餐也多依賴外送美食服務，近日就有網友聽聞當外送員跑單7天88小時賺了3萬2千多，月入更是10萬起跳，讓他忍不住好奇「外送員適不適合當正職工作？」於是透過2周時間實測得出結論

這名網友實測「外送員適不適合當正職？」他從5月31日至6月7日跑單7小時26分鐘，除了中間有2天因北市市區淹水而取消，這6天總共賺了2832元，7日至14日跑單30小時賺了11465元，14日至21日跑單14小時又50分鐘，再賺5989元，完整跑單時間共14天52小時又36分，賺進20286元，換算時薪約386元。

原PO表示，照這樣看起來，這個月跑外送的收入大概是4萬出頭，扣掉油錢、換機油的錢（約3000元），每天大概上工4小時的話，月薪可以達到3萬7。不過，他也認為正職的時數每天最少跑10小時，「外送這個工作取代性質高沒有勞健保、沒有保障」，每天風吹日曬就是外送員辛苦的地方，也坦言「千萬別把這個工作當正職」。

實測結果看來，其實與普通上班族的薪水差異不大，但有網友就認為「很想賺錢，但是拉不下臉來做外送」，也有專職外送的專業網友留言曝光優缺點，「跑外送雖然不太用動腦，但精神要夠好，馬路三寶很多，真正的優點是沒有笑裡藏刀的陰險同事和只會出一張嘴的低能老闆」。

一名網友實測外送跑單2周時間。圖擷自Dcard
一名網友實測外送跑單2周時間。圖擷自Dcard

Dcard 外送員 美食外送 薪水

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