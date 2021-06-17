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拿「信用卡簡訊」騙登記實聯制 網來氣：還聽過昨天有來今天還要掃嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
營業場所配合政府實聯制，須登記姓名並測量體溫。示意圖／聯合報系資料照片
營業場所配合政府實聯制，須登記姓名並測量體溫。示意圖／聯合報系資料照片

三級警戒實施逾1個月，如今民眾早已習慣要遵守防疫規定，若外出都要掃碼實聯制登記，但就有一名女網友透露，到現在還是有很多人鑽漏洞，她曾遇過女客人拿「信用卡簡訊」裝作實聯制簡訊想蒙騙過去，許多網友看了也頗有同感，表示「不想登記實聯制的人什麼藉口都有」。

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文，認為「實聯制」是一種保障自己的機制，只要掃碼、簽名過了，如果真的有跟確診者足跡重疊到，也能盡早通報處理，不會讓政府找不到人。

然而，話鋒一轉，原PO坦言這陣子看下來，「我發現鑽漏洞的人非常之多！」常常趁店員在忙或人手不足時，說「有掃，有簽！」，但要他出示證明，不是找不到就是說「喔！不見了！我再掃一次」，更過分的是竟還有人拿「信用卡簡訊」想蒙混過關，「這些人到底什麼心態？嫌麻煩？還是嫌浪費時間？『不會用』跟『不想用』差很多！」

許多網友也有同感，紛紛指出「常遇到藉口一堆『沒帶手機、手機沒電、電話費沒繳不能傳簡訊』，請他用寫的又說『沒電話號碼、忘記號碼』，可是不給買又會開始大小聲，說店員態度差」、「有人還會說『昨天有來了，今天還要掃嗎？』，真的什麼藉口都有」。

其他網友也忍不住留言表示，「明明很好用，打開掃一掃傳個簡訊，又快又方便」、「就掃一下，也沒花多久時間」、「我都有乖乖掃喔！保護自己也保護他人～」、「超簡單又好用的啊！到底麻煩在哪裡？！」

三級警戒 實聯制 爆怨公社

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