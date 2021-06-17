三級警戒叫美食外送遭酸「有錢人」 網友曝：台灣人心態問題

全國防疫三級警戒即將滿月，民眾逐漸習慣窩在家、少出門的生活模式，近日有網友抱怨，因應疫情不出門，改叫外送填肚子，沒想到卻被朋友酸「矮額，有錢人喔」，讓他非常無奈。

原PO表示，因應疫情他已30天未出門，三餐只靠自煮或外送，沒想到朋友知道後反酸「矮額！有錢人喔 叫什麼外送⌟，讓他非常傻眼，畢竟目前疫情仍嚴峻，叫外送避免出門減少染疫風險居然會被酸，讓他忍不住發文詢問眾人如何料理三餐，是多花錢但安全方便的外送派呢？還是省運費但風險較高的出門自取派？

文章引發網友討論，有些人認為外送費過高，不是人人可負擔，也有人反駁那些錢就是時間成本，出門確診花更多。「我是覺得的確不是每個人都可以每餐多負擔幾十元的外送費，叫兩餐可以多吃一餐了」、「是蠻有錢的啦，但他也不用這樣酸」、「我也是已經叫了好幾天的外送了」、「確實叫外送累積下來的開銷頗多」、「像我住的地方，附近吃的不一定比外送便宜，自己煮，要煮的好吃，有肉有菜的話也沒有比較省還花時間」，有人則認為「覺得是台灣人習性不喜歡給人家賺的心態」。

有網友則分享，除了三餐以外，也會叫生鮮食品外送自己煮，不少外送平台都有針對生鮮食材的優惠，算下來反而比出門買更便宜。另也有超商店員反映「三級開始依然在便利商店打工，明顯感覺最近人潮變多，很多客人有聊到一開始很害怕，現在覺得習慣了，生活還是要過」。