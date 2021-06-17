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日藝人實測抖音濾鏡！白皙美女真面目現形 網哀嚎：好黑暗

香港01 / 李納德
日本搞笑藝人大久保佳代子實測抖音的濾鏡功能，顯著的差別引起網友熱議。 圖擷自tiktok
日本搞笑藝人大久保佳代子實測抖音的濾鏡功能，顯著的差別引起網友熱議。 圖擷自tiktok

我們還應該相信網絡世界嗎？TikTok抖音國際版）濾鏡的功能向來驚人，無論多醜都能變成俊男美女，日本知名搞笑藝人大久保佳代子日前「以身試鏡」，在TikTok上直播濾鏡的變鏡能力，將畫面一分為二實測，結果濾鏡下的白皙美少女下秒竟然是個50多歲大媽，甚至許多粉絲都根本認不出濾鏡下的她。影片令眾網友哀嚎，大呼網絡世界太黑暗，「證明TikTok上的美女都不能相信」。

中國推出的直播平台有濾鏡一事眾人皆知，但不少網友仍覺得只是小修小補，深信一直追蹤兼課金的網絡女神就算不是女神都是仙女，但現實是殘酷的！日本搞笑藝人大久保佳代子早前實測TikTok恐怖的濾鏡功能，她將影片畫面一分為二，左邊有濾鏡，右邊無濾鏡。

@trendkayoko

##TBSラジオ　##トレンド遊び　大久保「思ってたより簡単！あとは、ヒョンビンに届くまでバズらせるのみ！」

♬ オリジナル楽曲 - 大久保佳代子とトレンド遊び

從影片所見，身穿白色上衣的大久保在左邊時是個皮膚白晢、留着及肩短髮，整體少女感極強，臉蛋方面，她雙頰白裏透紅、眼大鼻高、雙唇紅潤，拿著飲料在喝，樣子符合網紅平台的審美。做濾鏡的人員應該堅信「一白遮三醜」的傳統道理，濾鏡美白功能強大，人物像戴上層白色零延遲臉譜，而且唇要夠紅。

大久保隨音樂將臉轉到畫面右則無濾鏡的一邊，整體色調有明顯分別，雖然色調較暗但寫實且有現實世界感覺，而「美女」也回到現實展露真身，首先她頭髮其實是深咖啡色，原本較尖的臉也變寬，眉粗、顴骨突出、鼻孔大而且外露太多、人中寬，臉上沒有化妝之餘膚色偏黃，簡單來說是個大媽樣。

影片上傳至今瀏覽人次超過200萬，就連大久保的粉絲都認不出濾鏡下的她，大嘆為何濾鏡的自動處理功能如此強大，即使人物移動也沒有一點延遲，「大久保佳代子揭開了TikTok黑暗面」，但也有人留意到大久保轉到右邊時應該有故意撐大鼻孔來增強對比，又笑說原本的她一樣惹人喜愛。

現年50歲的大久保佳代子是日本知名搞笑藝人，是搞笑組合綠洲二人組成員之一，常在節目扮猩猩，由於個性大方又不介意包裝自己做好色熟女，更經常為「40代」（40至49歲）女性發聲，廣受觀眾喜愛。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

TikTok 日本 網紅 抖音

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