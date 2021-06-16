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台大碩士好考？ 網友揭「這所」最容易 過來人曝關鍵嘆：很多人都做不到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在網路上發問，全台最高首府「台大」的研究所究竟好不好考，引起網友熱議。圖為台大示意圖。本報資料照片
一名網友在網路上發問，全台最高首府「台大」的研究所究竟好不好考，引起網友熱議。圖為台大示意圖。本報資料照片

每個人選擇考研究所的契機不同，有些人留在學界為了繼續鑽研自己所愛的領域，也有人是在踏入職場後，為求升遷機會再次踏入校園。不過研究所真有這麼好考嗎？一名網友就在網路上發問，全台最高首府「台大」的研究所究竟好不好考，引起網友熱議。

原PO以「台大真的有好考的碩士？」在PTT女人版上發文表示，剛剛在逛文章的時候，看到有人說台大有很好洗（學歷）的碩士，但原PO認為其實也沒有那麼簡單就可以上吧？記得台大研究所考試有英文門檻，也不是隨隨便便就能進去的吧？因而徵求網友意見。

貼文一出，網友們一致選出的「好考冠軍」就是台大的「國家發展研究所」。網友們表示「國發所很好考啊，專門洗學歷用的」，另外被點名的還有「台大光電所有報有上」、「海洋、環漁、生傳這種」、「國發、農經」、「國發、公衛這些都超好考」，更有過來人透露「生科的一些系所不難考，我當年準備一星期而已」。

此外，網友回應「有些所，大學有中字輩都不難」、「至少比大學好考」、「比大學本科系好考多了，本科系都出國了」；另也有網友認為台清交很好考，平均水準的智力再把所有高中課本與課本後面的習題都讀到爛熟，花個三個月就能混上一個理工科系了，卻也直言「就很多人靜下心苦讀三個月也辦不到」。

不過，也有網友反駁「不好考啦真的」、「看人啊，好考也不代表誰都能上」、「好考也不見得畢得了業」、「什麼東西都一樣，別人好考、你不一定好考。考上醫科的人也不少人覺得醫科沒很難考，不用跟別人比，先問問你的程度在哪裡？同溫層不一樣、感受就會不一樣，真的不用管別人怎樣」。

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