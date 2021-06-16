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美國人其實不愛麥當勞？ 網揭「暗黑理由」：沒錢才會去吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名住在美國的網友發文分享美國BTS套餐與台灣的差異，引起網友熱議。圖／麥當勞提供
一名住在美國的網友發文分享美國BTS套餐與台灣的差異，引起網友熱議。圖／麥當勞提供

知名連鎖速食麥當勞推出南韓人氣男團防彈少年團（BTS）套餐，成功引起話題與搶購熱潮。麥當勞在台灣為速食店龍頭，深受民眾喜愛。但近日一名網友發文分享「美國人其實不愛吃麥當勞」，熱愛速食的美國人竟很少吃麥當勞令網友跌破眼鏡，貼文引起熱議。

原PO在Dcard發文「BTS套餐 - 美國版 vs 台灣版」，原PO目前在美國居住，他最近也買了人氣居高不下的BTS套餐，發現兩國的麥當勞差異頗大，忍不住發文分享。只見美國的BTS套餐包裝並未有限定的紫色包裝，「台灣版的雞塊盒是漂亮的紫色盒子！美國版的就只是普通的雞塊盒子⋯而且可樂也是普通的包裝而已。」

原PO指出美國的包裝依舊是普通的紅色餐盒，並沒有配合改成限定的紫色包裝，價格也比台灣貴上一半。圖／取自Dcard
原PO指出美國的包裝依舊是普通的紅色餐盒，並沒有配合改成限定的紫色包裝，價格也比台灣貴上一半。圖／取自Dcard

除了包裝，原PO也抱怨價格也比台灣售價貴了快一半，「美國版真的完全不值得啊，不僅包裝不精緻，價錢也不美麗～」他也指出美國的麥當勞服務也不貼心，BTS套餐最大賣點就是新推出的肯瓊醬與甜辣醬，但原PO根本沒拿到應有的甜辣醬，讓他相當傻眼。文末他也補充說明，「很好玩的是台灣跟美國都有人在網路上賣這個bts紙袋，真的會有人買嗎？」

貼文一出引起網友討論，許多網友紛紛指出美國人似乎真的不愛吃愛當勞，沒看過美國人在吃麥當勞的，隨便一間速食連鎖店都屌打」、「我姐就是吃麥當勞被同事以為很窮、很可憐，還被老闆送他吃剩的午餐」、「「在美國你就知道真的只有少數人會去吃麥當勞，麥當勞在他們心目中的地位跟台灣人不一樣」、「美國的麥當勞有著是『流浪漢在吃』的刻板形象。原因是跟其他速食店比很便宜、很多店不衛生、服務不好、店員薪水低到不能再底、食物品質很差」。

也有許多內行網友指出，因為兩國物價差異，麥當勞在美國當地屬於平價食物，「以當地物價水準來講，麥當勞、星巴克都是很低廉平價的食物。尤其是麥當勞，裡面大部分都是homeless或是父母為了玩具帶小孩來的」、「當時我們窮學生常常都吃麥當勞，麥當勞一份套餐才大概台幣100元，外面隨便吃一餐至少都要2-300起跳還不一定會飽。反觀台灣的麥當勞一直漲價到現在很貴，然後台灣其他的小餐館都很便宜，所以在台灣反而有錢才會常常吃麥當勞」。

麥當勞 速食 BTS

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