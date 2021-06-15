快訊

高端疫苗送件申請「緊急使用授權」 積極尋找三期合作國家

共機今大舉出海 28架快慢速機闖我西南ADIZ創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假粉絲！BTS套餐用過紙袋被賣到45萬 阿滴嗆：智商受辱

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞以BTS為主題所推出的「THE BTS MEAL」套餐。圖／麥當勞提供
麥當勞以BTS為主題所推出的「THE BTS MEAL」套餐。圖／麥當勞提供

韓國當紅男子團體BTS防彈少年團風靡全球，近日與麥當勞合作推出「THE BTS MEAL套餐」，於9日正式在台開賣後便引起粉絲瘋搶。然而，最近傳出聯名紙袋在網上被炒出高價，知名YouTuber阿滴」得知這波亂象後，忍不住砲轟粉絲的智商受到侮辱！

BTS套餐推出前就讓粉絲期待不已，9日開賣後更是引起一波風潮。許多粉絲瘋買BTS套餐，不只購買支持，將餐點吃完後更將印有BTS標誌的紙袋、紙杯等餐具清洗後保存收藏。

不過，近期這股BTS套餐旋風卻衍生出炒價爭議，許多網友同樣將BTS套餐清洗留存，卻放在各購物平台上以高價販售，以蝦皮為例，各種BTS套餐包裝紙、紙盒被炒至近45萬元，實在誇張。

「阿滴」近來也買了BTS套餐回家品嚐，但炒價問題頻傳讓他忍不在推特上住罵到「不知道真正的BTS粉絲看到大家跟風把麥當勞的BTS紙袋放到網路上面用不可能售出的高價販售，會不會覺得自己的智商受到污辱？」

阿滴坦言自己有聽過BTS防彈少年團的歌，但算不上是粉絲，「不過我知道『尊重』這種基本的道理」，他也替真正的粉絲們發聲，「不懂為什麼真心喜歡一個人／團體值得被揶揄」。

麥當勞推出的BTS套餐被賣到近45萬元。圖擷自／蝦皮
麥當勞推出的BTS套餐被賣到近45萬元。圖擷自／蝦皮

麥當勞 BTS 阿滴 YouTuber

延伸閱讀

防疫升級買麥當勞也要簽名 網：外送人員要開始爆單了

麥當勞BTS套餐新點法 用甜心卡省爆「同價格升級」

麥當勞堆滿待取餐點沒人要送？外送員揭密怒噴「看到直接棄單下線」

狂網購、叫外送！他嘆疫情下開銷大增 網揭一省錢改變

相關新聞

假粉絲！BTS套餐用過紙袋被賣到45萬 阿滴嗆：智商受辱

韓國當紅男子團體BTS防彈少年團風靡全球，近日與麥當勞合作推出「THE BTS MEAL套餐」，於9日正式在台開賣後便引起粉絲瘋搶。然而，最近傳出聯名紙袋在網上被炒出高價，知名YouTuber「阿滴」得知這波亂象後，忍不住砲轟粉絲的智商受到侮辱！

洗好的衣物沾「髒東西」！他疑洗衣機壞掉 真相曝光網笑翻

在忙碌的現代社會，洗衣機省去費力、費時的洗衣工作，只要按下按鈕，倒入洗衣精，等待機器運轉完畢，便可以晾曬乾淨的衣物，是民眾不可或缺的家電。近日一名網友分享居家趣事，一日妹妹在剛洗乾淨的外套上發現不明的咖啡色物體，且「疑似排泄物」，讓全家人嚇壞，沒想到真相曝光後笑翻網友。

人妻自製榴槤拖鞋「促進血液循環」 網笑：老公不敢趴趴走

疫情期間民眾多待在家減少外出，為了排解不能出遊的煩悶，許多網友開始發展手作興趣。近日一名網友分享家人發揮巧思，將榴槤殼製成拖鞋「促進血液循環」，貼文引起廣大關注。

豆腐很難拿？只要5秒輕鬆取出 不再擔心碎光光

豆腐是一項經濟實惠，無論是沾醬，還是煮湯煮火鍋等等，都好搭配的方便食材。不過市售的一些豆腐，因為和包裝盒緊緊相黏，以致於取出時不太方便，甚至一不小心就可能整個弄碎。最近日本媒體「saita」就分享，教學怎麼用一個簡單的步驟，就能輕鬆取出豆腐。

老婆端出超大肉粽還附刀叉？ 他看傻眼打開超驚喜

今天是一年一度的端午節，許多人都待在家吃肉粽過節，有網友貼出自家肉粽，一旁還附上刀叉，讓他看得一頭霧水，一問才知道是老婆的用心，打開後發現是「超多肉」粽，讓他直呼驚喜。

奇葩女徵人幫「打電話給老闆道歉」 一次付50元原因曝網笑翻

近日打工APP崛起，不少奇葩打工機會都會出現在平台上，有網友驚見有一個「打電話給老闆道歉」任務，直呼「這任務太狂了吧，難道老闆真的聽不出自己員工的聲音嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。