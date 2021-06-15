假粉絲！BTS套餐用過紙袋被賣到45萬 阿滴嗆：智商受辱

韓國當紅男子團體BTS防彈少年團風靡全球，近日與麥當勞合作推出「THE BTS MEAL套餐」，於9日正式在台開賣後便引起粉絲瘋搶。然而，最近傳出聯名紙袋在網上被炒出高價，知名YouTuber「阿滴」得知這波亂象後，忍不住砲轟粉絲的智商受到侮辱！

BTS套餐推出前就讓粉絲期待不已，9日開賣後更是引起一波風潮。許多粉絲瘋買BTS套餐，不只購買支持，將餐點吃完後更將印有BTS標誌的紙袋、紙杯等餐具清洗後保存收藏。

不過，近期這股BTS套餐旋風卻衍生出炒價爭議，許多網友同樣將BTS套餐清洗留存，卻放在各購物平台上以高價販售，以蝦皮為例，各種BTS套餐包裝紙、紙盒被炒至近45萬元，實在誇張。

「阿滴」近來也買了BTS套餐回家品嚐，但炒價問題頻傳讓他忍不在推特上住罵到「不知道真正的BTS粉絲看到大家跟風把麥當勞的BTS紙袋放到網路上面用不可能售出的高價販售，會不會覺得自己的智商受到污辱？」