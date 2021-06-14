老婆端出超大肉粽還附刀叉？ 他看傻眼打開超驚喜

今天是一年一度的端午節，許多人都待在家吃肉粽過節，有網友貼出自家肉粽，一旁還附上刀叉，讓他看得一頭霧水，一問才知道是老婆的用心，打開後發現是「超多肉」粽，讓他直呼驚喜。

有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，他貼出一張自家的肉粽照片，只見粽葉包得亂七八糟，一旁還附上刀叉，他詢問「老婆，請問一下我這顆肉粽怎麼長的怪怪的，還要用刀叉吃？」老婆則回應「我知道你愛吃肉，你這是VIP『超多肉』粽」。

該網友表示「超多肉？真的嗎？看起來比我阿嬤包的肉粽還大！」結果打開一看發現粽葉裡不是肉粽，而是包著德國豬腳。其他網友則表示「很有創意」、「還以為包了1隻雞」、「滿滿的愛呀！知道你愛肉就滿足你的胃」、「抱著想吃肉粽的心情，結果打開是豬腳」。

網友老婆自行製作特殊肉粽。圖／取自 臉書