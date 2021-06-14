快訊

黃偉哲留言蔡臉書「粽盼親離」被歪樓 市府：小編誤用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老婆端出超大肉粽還附刀叉？ 他看傻眼打開超驚喜

聯合新聞網 / 綜合報導
網友老婆自行製作特殊肉粽。圖／取自臉書
網友老婆自行製作特殊肉粽。圖／取自臉書

今天是一年一度的端午節，許多人都待在家吃肉粽過節，有網友貼出自家肉粽，一旁還附上刀叉，讓他看得一頭霧水，一問才知道是老婆的用心，打開後發現是「超多肉」粽，讓他直呼驚喜。

有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，他貼出一張自家的肉粽照片，只見粽葉包得亂七八糟，一旁還附上刀叉，他詢問「老婆，請問一下我這顆肉粽怎麼長的怪怪的，還要用刀叉吃？」老婆則回應「我知道你愛吃肉，你這是VIP『超多肉』粽」。

該網友表示「超多肉？真的嗎？看起來比我阿嬤包的肉粽還大！」結果打開一看發現粽葉裡不是肉粽，而是包著德國豬腳。其他網友則表示「很有創意」、「還以為包了1隻雞」、「滿滿的愛呀！知道你愛肉就滿足你的胃」、「抱著想吃肉粽的心情，結果打開是豬腳」。

網友老婆自行製作特殊肉粽。圖／取自臉書
網友老婆自行製作特殊肉粽。圖／取自臉書

網友老婆自行製作特殊肉粽。圖／取自臉書
網友老婆自行製作特殊肉粽。圖／取自臉書

端午節 Costco

延伸閱讀

眼鼻下巴全不一樣！ 網紅迅猛龍特蕾莎直播中意外曝光真面目

暖心！確診者狂揮雙手 見醫護秒比「2動作」致謝

疫苗施打率破35%有望解封？ 台大醫信心喊話：大家撐住

講電話壞習慣毀情侶感情？ 他列女友兩大缺點嘆：很無奈

相關新聞

老婆端出超大肉粽還附刀叉？ 他看傻眼打開超驚喜

今天是一年一度的端午節，許多人都待在家吃肉粽過節，有網友貼出自家肉粽，一旁還附上刀叉，讓他看得一頭霧水，一問才知道是老婆的用心，打開後發現是「超多肉」粽，讓他直呼驚喜。

奇葩女徵人幫「打電話給老闆道歉」 一次付50元原因曝網笑翻

近日打工APP崛起，不少奇葩打工機會都會出現在平台上，有網友驚見有一個「打電話給老闆道歉」任務，直呼「這任務太狂了吧，難道老闆真的聽不出自己員工的聲音嗎？」

一顆好吃的粽子一定要有哪些餡料？ 網友：沒有「它」沒靈魂

端午連假即將到來，不少人都會依照傳統吃粽子慶祝，今（12）日就有一名網友在PTT中PO文提到，除了糯米跟粽葉外，他認為粽子要好吃的關鍵在「餡料」，並別出10項常見的配料好奇詢問廣大網友「一顆好吃的粽子一定要有哪些餡料？」

多久能知端午返鄉「有無爆發感染」 網揭天數：跟母親節一樣

國內新冠疫情嚴峻，全國已升至三級防疫警戒制6月28日，日前各界便紛紛呼籲民眾端午節避免返鄉，即使雙鐵的返鄉車票已經有不少人退票，但若真的民眾堅持要在這三天連假返鄉，便有網友好奇，若端午節連假放完後「幾天才知道疫情有無擴散？」

腳踏車爆胎無奈停公園 回頭見車籃紙條讓他驚呼「奇蹟出現了」

雖然疫情當前的世界有許多不愉快的事，但在生活周遭，有時也會有些小地方，讓人感受到世間溫情。最近一位日本大學生碰上的奇遇，就可證明這一點。

逛寺院遇告示牌檔路 他見內容驚：比「禁止進入」還可怕！

人類的心理非常奇妙，往往一個寫著「禁止進入」的地方，卻會越讓人在意後面是什麼，反而強行通過。最近日本網友，就發現有一個地方的看板，用了另外一種描述方式，讓人感受到遠比單純寫「禁止進入」，還更有勸退人的效果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。